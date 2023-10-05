Sardegna la meta migliore per le vacanze 2024 secondo Forbes: già da diversi anni il magazine statunitense Forbes, sta avendo un occhio di riguardo per la Sardegna (qualche esempio “Exploring Sardinia’s Southern Coast,“, “Cheese, Pastries, Cocktails And Winter Sun: How To Spend 36 Hours In Cagliari, Sardinia“, “This Italian Island Is Luring Digital Nomads With 3 Months Free Rent“).

Adesso però la svolta, la Sardegna viene al primo posto tra i consigli di viaggio per il 2024: “The 24 Best Places To Travel In 2024, According To A Luxury Travel Advisor“. Lo scorso anno Forbes aveva invece invitato i suoi lettori a visitare le isole di La Maddalena e Carloforte nel 2023.

Perché la Sardegna è la meta turistica migliore del 2024?

Ecco la motivazione di Forbes:

Perché visitare la Sardegna?

La Sardegna attira i viaggiatori con la sua lussuosa Costa Smeralda, spiagge immacolate e boutique esclusive. Puoi esplorare i villaggi costieri, gustare una cucina raffinata e concederti ricche esperienze locali.

Chi dovrebbe andare in Sardegna?

Amanti della spiaggia, appassionati di cibo e italofili. Gli appassionati di storia possono esplorare le rovine e gli appassionati di cucina possono assaporare i frutti di mare e l’esclusivo formaggio casu marzu, che contiene larve di insetti vivi.

Da non perdere in Sardegna:

Le spiagge mozzafiato della Costa Smeralda come la spiaggia di Porto Cervo, i villaggi costieri e il noleggio di yacht privati. (Il casu marzu è facoltativo.) “Puoi esplorare il Golfo di Orosei, visitare Orgosolo per la street art o avventurarti a Su Gorroppu, uno dei canyon più grandi d’Europa”, afferma Fatma Yuceler, consulente di viaggio di OvationNetwork.

Insomma, tutto l’immaginario dei ricconi a “stelle e strisce” quando si parla di Sardegna, a partire dalla Costa Smeralda, dagli yacht e dalle boutique di lusso. D’altronde il nord est della Sardegna è molto ben conosciuto, già da decenni, al così detto “jet set” internazionale.

Il tutto associato all’idea di una natura selvaggia (spiagge, il golfo di Orosei e canyon di Gorroppu), cultura (ovviamente “street art“, con l’ottima scelta dei murales di Orgosolo peraltro) e con un tocco di esotico con i brividi dati dalla sfida del casu marzu (data come facoltativa la scelta se mangiare o meno il formaggio coi vermi, che peraltro non si può vendere).

Insomma un’immagine un po’ stereotipata della Sardegna, ma siamo sicuri che ciò porterà molti facoltosi turisti a visitare la nostra amata isola. Decidete voi se questo sia un bene o meno.

