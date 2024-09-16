Sagra del Mandorlo 2024 a Sant’Andrea Frius: scopri il programma di domenica 29 settembre 2024!

Sagra del mandorlo a Sant’Andrea Frius: si svolgerà nella giornata di domenica 29 settembre 2024 , con una convegno inaugurale il giorno precedente, la nuova edizione della “Sagra del mandorlo” di Sant’Andrea Frius, comune della Trexenta che si trova 35 chilometri a nord di Cagliari.

In programma c’è il pranzo nel punti ristoro della Pro loco e degustazioni di dolci tipici sardi, ma anche laboratori, stand espositivi, mostre, ballo sardo e l’uscita della maschera locale.

Ci saranno anche la seconda edizione del concorso “Sa trutta de Tzia Efisiedda e de su gattou artistico” e l’accompagnamento musicale itinerante a cura di Federico Coni e Luigi Cordeddu.

Programma Sagra del Mandorlo, Sant’Andrea Frius:

Sabato, 28 settembre 2024:

ore 10:30 – Centro di aggregazione sociale – Convegno sulla biodiversità del mandorlo nel territorio, a cura di Laore e GAL

Domenica, 29 settembre 2024:

ore 10:00 – Santa Messa

ore 10:45 – Piazza Padre Pio – Vestizione delle maschere tradizionali di Siurgus e successiva esibizione

ore 13:00 – Punto ristoro – Pranzo della pro loco , con menù fisso a 15 euro: Malloreddus alla campidanese o pennette al pomodoro fresco, basilico e mandorle Pecora in umido rossa Formaggio e pane Vino o acqua

, con menù fisso a 15 euro: ore 16:30 – Laboratori dedicati alla preparazione dei dolci di mandorle

ore 18:00 – Piazza Roma – Musica etnica e balli sardi con i Dilliriana

ore 20:30 – Punto ristoro – Panini e patatine

ore 20:00 – Premiazione del dolce artistico alle mandorle: vincitore della seconda edizione del concorso “Sa trutta de Tzia Efisiedda e de su gattou artistico“

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e/o eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento e a quella della pro loco di Sant’Andrea Frius che lo organizza.

Come arrivare a Sant’Andrea Frius:

Arriva a Sant’Andreea Frius è piuttosto facile il paese si trova infatti lungo la SS387, che parte dalla SS554 all’altezza di Monserrato e attraversa o costeggia Serdiana / Dolianova, Donori e quindi Sant’Andrea Frius. Piuttosto, ricordatevi dell’autovelox fisso sulla SS387.

