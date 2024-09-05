In Rennu de Ardar 2024: la festa medievale di Ardara rinviata al 6 ottobre 2024!
In Rennu de Ardar: è quella di domenica 6 ottobre 2024 la nuova data ufficiale per la manifestazione “In Rennu de Ardar“, dopo che il primo evento, previsto per inizio settembre, era stato rinviato per maltempo.
In Rennu de Ardar è una rievocazione medievale con la quale il borgo Ardara, con la sua splendida basilica di Nostra Signora del Regno, ricorderà l’ importanza e il prestigio raggiunti in epoca medievale.
Noi conosciamo Ardara non solo per la sua importante storia medievale, ma anche per altre manifestazioni, come Chentinas de su Regnu (in inverno) e la Festa di Nostra Signora del Regno in primavera.
Programma In Rennu de Ardar:
Domenica, 6 ottobre 2024:
Ardara tornerà infatti a rivivere l’atmosfera medievale con un programma variegato pensato per tutti: dalla conferenza sui matrimoni che hanno influenzato la storia medievale della Sardegna, al laboratorio di araldica dedicato ai più piccoli. Da non perdere anche il pranzo medievale a 15 euro su prenotazione, menù:
- Zuppa di ceci
- Cinghiale in umido
- Pane
- Dolce
- Vino speziato o acqua
Non mancheranno neanche musiche, giochi, danze medievali, espositori, tiro con l’arco e tanto altro ancora.
Durante la giornata:
- Visite guidate alla basilica di Nostra Signora del Regno
- Visite guidate al Museo giudicale e al Castello
- Percorsi guidati lungo le vie di Ardara nel medioevo
Dove dormire ad Ardara:
Per dormire a Ardara e dintorni non abbiamo trovato tantissime soluzioni, perciò prenotate presto, prima che le poche camere libere finiscano.
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazione pranzo:
Per maggiori info e dettaglio eventuali cambiamenti al programma, vi consigliamo di seguire le pagine Facebook del Gruppo Storico Medievale Ardara e della Pro loco di Ardara.
Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione ai numeri:
- 389 095 1969 (Ilenia),
- 348 383 6266 (Giuseppina).
Il costo del pranzo è di 27 euro, di cui 12 di cauzione, che verranno poi restituite. Gli stessi numeri possono essere anche utilizzati per avere maggiori info.
Dove si trova Ardara e come arrivarci (cartina stradale):
Arrivare a Ardara è piuttosto semplice, il paese si trova infatti ai bordi della strada statale Sassari-Olbia, a due passi anche dalla SS131. Piuttosto, fatte attenzione agli autovelox in Sardegna.
Abbiamo centrato la cartina sulla basilica e santuario di Nostra Signora del Regno, inserite il vostro punto di partenza per vedervi consigliato il tragitto ottimale.
