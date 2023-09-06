Quando si organizza una vacanza non sempre si pensa a tutelarsi contro gli imprevisti di un viaggio che potrebbero portare a un annullamento. Può accadere infatti che, proprio quando si deve partire, ci si possa ammalare, avere un incidente, oppure che condizioni meteo avverse o disastri ambientali costringano ad annullare il viaggio. Queste situazioni risultano due volte dannose perché, oltre a rovinare una vacanza tanto attesa, comportano anche una perdita economica non indifferente.

Per rendere meno costoso il tutto è possibile sottoscrivere una polizza viaggio per l’annullamento di un viaggio, particolarmente conveniente in alcuni casi perché permette di ottenere un rimborso più o meno completo a seconda delle situazioni. Ma in cosa consiste?

Assicurazione per annullamento viaggio

Quando si prenota un volo aereo, una crociera oppure un albergo o altro tipo di residenza, è necessario porre attenzione alle penali previste in caso di annullamento da parte del viaggiatore. Spesso, tali penali sono molto onerose per cui avere un’assicurazione specifica permette di ricevere un indennizzo pari a quanto previsto dalla penale stessa. In tal modo, l’annullamento del proprio viaggio sarà meno costoso e si potrà ricevere un indennizzo per la mancata partenza.

Naturalmente è importante che il motivo che porta a dover rinunciare alla partenza sia tra quelli previsti dalla polizza stipulata, in modo da poter godere dei vantaggi previsti. Nella maggior parte dei casi, un’assicurazione viaggio copre gli annullamenti dovuti a malattia o infortunio proprio o di un familiare, nonché ad altre problematiche che possono variare a seconda della compagnia di assicurazione.

Spesso le compagnie non propongono una vera e propria polizza annullamento, ma l’opzione annullamento è inserita all’interno della polizza viaggio, insieme a quelle relative alla copertura sanitaria o alla perdita, furto o danneggiamento del bagaglio.

Copertura polizza annullamento viaggio

Quando si stipula una polizza annullamento viaggio è necessario verificare con attenzione che tipo di viaggio assicura e quali siano le condizioni di annullamento tutelate. In linea di massima, la maggior parte delle compagnie assicurative copre gli annullamenti per viaggi in treno, aereo e nave, incluse le crociere.

L’aspetto più importante da verificare è quello relativo alle cause che portano all’annullamento del viaggio: non tutte le motivazioni possono essere valide per la richiesta di rimborso. Per esempio, è necessario stipulare una specifica assicurazione per annullamento di un viaggio in crociera se si vuole avere la certezza di essere tutelati anche in questo tipo di viaggio. Alcune polizze, infatti, coprono solo l’annullamento verso la destinazione, ossia il viaggio in treno, aereo oppure nave intesa come mezzo di raggiungimento di un luogo. La crociera potrebbe quindi non essere inclusa nelle clausole di annullamento di un viaggio.

Ma cosa copre nello specifico un’assicurazione annullamento? Questo tipo di polizza nella maggior parte dei casi copre la penale prevista dalle compagnie di viaggio in caso di annullamento o di spostamento del viaggio. Può anche prevedere un’ulteriore tutela contro l’eventuale sovrapprezzo dei nuovi biglietti in data differente da quella prevista in prima istanza. È il caso dell’assicurazione per annullamento viaggio proposta da Europ Assistance.

Spesso le polizze coprono i costi di eventuali pernottamenti non utilizzati e che non possono essere posticipatie quindi recuperati nonché il costo ditasse aeroportuali e di eventuali visti a scadenza breve e non riutilizzabili. Bisogna sempre ricordare che tutti gli eventi che godono di indennizzo sono sempre specificati all’interno della polizza, ma per sicurezza è sempre meglio chiedere e farsi evidenziare gli aspetti salienti e soprattutto quelli che riguardano il proprio tipo di viaggio, sia esso una crociera, un volo o altro.

Non tutte le polizze coprono le stesse tipologie di cause di annullamento: non basta quindi stipulare questo tipo di assicurazione per essere tutelato in ogni caso. La maggiore differenza, tuttavia, sta nei massimali e nelle franchigie: comprendere questo aspetto permetterà di verificare con attenzione la convenienza di un tipo di polizza rispetto a un’altra.

Annullamento viaggio: cosa succede per le crociere?

Dopo lo stop dei viaggi in seguito alla pandemia, anche le crociere sono tornate di moda e vengono prenotate da tantissime persone che vogliono concedersi un viaggio speciale, godendo di tantissimi comfort. Anche la Sardegna è entrata di diritto nel mondo delle crociere, non solo con tanti sbarchi, ma anche con la possibilità di imbarcarsi anche dai porti sardi.

Ma cosa succede se prima di partire si ha un incidente, ci si ammala oppure altre problematiche non permettono di imbarcarsi? Ancora una volta a soccorrere il viaggiatore che non può imbarcarsi sulla sua nave da crociera ci pensa l’assicurazione contro l’annullamento viaggio. Questa permette di ottenere unrimborso parziale o totale sui biglietti quando la causa della mancata partenza è una malattia, un infortunio una quarantena da Covid oppure altre cause impreviste tra cui, ad esempio, la nomina a giurato in un processo.

Poter contare sulla polizza annullamento significa quindi ridurre le spese derivanti dal mancato viaggio e, in diversi casi, poter riprogrammare la stessa destinazione in tempi successivi.

Stipulare questo tipo di assicurazione è molto semplice, soprattutto grazie alle sempre più numerose compagnie che operano online come Europ Assistance, permettendo di calcolare in pochissimo tempo di avere un preventivo gratuito e verificare la spesa per la copertura del proprio viaggio.

