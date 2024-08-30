Arte, Suoni e Sapori 2024 a Mogoro: scopri il programma completo di sabato 14 settembre 2024!
Arte, Suoni e Sapori 2024 a Mogoro: si svolgerà nell’intera giornata di sabato 14 settembre 2024 l’appuntamento con la manifestazione “Arte, Suoni e Sapori” a Mogoro, comune della regione storica del “Parte Montis”, in Provincia di Oristano.
Si tratta di una giornata dedicata alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze, artigianali ed enogastronomiche (i così detti sapori del territorio).
Si parte da un mattino dedicato ai tour nel territorio e alle degustazioni, con la visita al nuraghe cuccurada, con la visita al Birrificio Artigianale Mogorese (BAM). Qui si potrà partecipare a degustazioni guidate di birra e vini in abbinamento a pietanze stagionali
Al pomeriggio, invece, continuano le visite guidate, più laboratori artigianali, la sfilata dei gruppi folk e la degustazione enogastronomica a base di piatti della tradizione per cena.
Si termina con la rassegna folk serale “Ballu sardu in pratz’e ballus“, alla quale seguiranno balli in piazza guidati dalla musica di Roberto Fadda.
Programma Arte, Suoni e Sapori, Mogoro:
Sabato, 14 settembre 2024:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi consigliamo di telefonare al numero indicato in locandina, il 388 436 6632, o di seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comune di Mogoro.
Altri eventi e sagre a Mogoro:
- Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna a Mogoro (estate)
- Santa Maria Cracaxia e Sagra del maiale in taccula a Mogoro (fine agosto)
- Saboris Antigus a Mogoro (primavera)
Come arrivare a Mogoro:
Arrivare a Mogoro è molto semplice, visto che il borgo si trova ai lati della SS131, poco più a sud di Oristano, anche per questa ragione però, occhio alle postazioni autovelox in Sardegna.
