Dal 17 al 20 luglio 2025 torna a Sestu l’atteso appuntamento con il Sestu Beer Fest: quattro giorni di birre, street food e grande musica con ingresso gratuito. Scopri il programma completo!

Torna per la sua terza edizione il Sestu Beer Fest, l’appuntamento estivo che animerà il comune di Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, nel sud della Sardegna. L’evento si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 luglio 2025, nel Piazzale Campioni d’Italia 1969-70, con apertura degli stand prevista ogni giorno a partire dalle ore 18:00. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Cosa si mangia e si beve:

Il festival offrirà un’ampia selezione di birre nazionali e internazionali, accompagnate da un’area dedicata allo street food. Per le famiglie sarà disponibile anche una Baby Area con animazione e giostre.

Programma Completo di Sestu Beer Fest 2025

Giovedì, 17 luglio 2025:

ore 18:00 – Apertura stand

Serata “We all love 80’s 90’s 00’s 10’s” con Special Guest Alex The Voice, la live band Big Mama e DJ set di Beppe Murru, Davide Marcello e Ugo Berrita.

Venerdì, 18 luglio 2025:

ore 18:00 – Apertura stand

Serata “Nightsounds Eventi” con i DJ Marascia, Dusty Kid, C_Sky e la voce di Jany.

Sabato, 19 luglio 2025:

ore 18:00 – Apertura stand

DJ Show di Sandro Murru e concerto live di Linda Trinchillo.

Domenica, 20 luglio 2025:

ore 18:00 – Apertura stand

Serata “Nostalgia Reggaeton 2000” con Roly & Manolo e il loro corpo di ballo.

Ingresso gratuito:

L’ingresso all’area del Sestu Beer Fest è completamente gratuito per tutte e quattro le serate.

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’Associazione Premiere in collaborazione con il Comune di Sestu. Per ulteriori dettagli e possibili variazioni al programma, si consiglia di consultare i canali ufficiali degli organizzatori.

Dove dormire a Sestu:

Se vieni da lontano e cerchi una sistemazione per la notte prenota prima, all’ultimo potresti non trovare più posto.

Come arrivare a Sestu:

L’evento si svolge nel Piazzale Campioni d’Italia 1969-70 a Sestu. L’area è facilmente raggiungibile, specialmente per chi arriva dall’ingresso della cittadella universitaria di Monserrato. Utilizza la mappa qui sotto per calcolare il percorso dal tuo punto di partenza.

Ricordate di guidare con prudenza. Vi consigliamo di verificare la presenza di autovelox attivi in Sardegna per viaggiare in sicurezza.

Sestu Beer Fest: Domande Frequenti

Quando e a che ora si svolge il Sestu Beer Fest 2025?

Il Sestu Beer Fest si tiene da giovedì 17 a domenica 20 luglio 2025. L’area dell’evento apre ogni giorno alle ore 18:00 e prosegue fino a tarda notte con spettacoli musicali e DJ set. Si tratta di un evento che copre l’intero fine settimana, offrendo intrattenimento per quattro serate consecutive. L’ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Cosa offre l’evento oltre alla birra?

Oltre a una vasta selezione di birre nazionali e internazionali, il festival propone un’ampia area street food dove poter cenare con diverse specialità. Ogni serata è caratterizzata da un grande evento musicale, con DJ set, live band e ospiti di richiamo. Per le famiglie, è presente una Baby Area attrezzata con animazione e giostre, rendendo l’evento adatto a tutte le età.

L’ingresso al Sestu Beer Fest è a pagamento?

No, l’ingresso all’area del Sestu Beer Fest è completamente gratuito per tutte le quattro giornate. Si paga unicamente ciò che si decide di consumare presso gli stand delle birre e dello street food. Questa politica permette a chiunque di accedere liberamente all’area, godere dell’atmosfera e degli spettacoli musicali, e partecipare alla festa senza alcun costo di biglietto.

