Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia: scopri il programma del 30, 31 agosto e 1 settembre 2024!
Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia, date e programma: si svolgerà a cavallo dell’ultimo weekend del mese, il 30, 31 agosto e 1 settembre 2024 (da venerdì a domenica), presso la Grande Miniera di Serbariu, una nuova edizione della festa della birra di Carbonia: il “Sulcis Beer Fest“.
Tre giorni imperdibili all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento, tra birre artigianali, street food musica e dj internazionali.
Programma Sulcis Beer Fest:
Venerdì, 30 agosto 2024:
- ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
- durante la serata:
- Dj set
- Recovery funk live band
- Special guest: Forelock live band + Matteo Muscas Supahfy
- Joseph dj set
Sabato, 31 agosto 2024:
- ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
- durante la serata:
- Dj set
- Colpevoli live band
- Roxydiana live band
- Hace Calor dj Lauren + D.One + Rush MC vocalist
Domenica, 1 settembre 2024:
- ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
- durante la serata:
- Dj set
- 90’s hits live band
- Sintony Live Dance+ dj Simon Luca
Elenco birrifici artigianali partecipanti:
Partecipano alla festa della birra di Carbonia numerosi birrifici artigianali sardi, ecco l’elenco, come pubblicato sui canali social dell’evento:
- Birra Baladin
- Seddaiu
- Birrificio Artigianale Mogorese (BAM)
- Nora
- A Mine of Beer
- Isola
- Nannumoru
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina social della manifestazione.
Come arrivare alla grande miniera di Serbariu:
Arrivare al luogo dell’evento è molto facile, si trova infatti alla periferia di Carbonia, lungo la strada che viene da Iglesias e Gonnesa, ma sulla quale si innesta anche la strada da Villamassargia. Zoomate sulla cartina stradale per maggiori dettagli.
Ricordo che proprio lì si trovano anche:
Per un’intera giornata da ricordare a Carbonia, tra cultura e divertimento!
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp