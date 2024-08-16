Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia: scopri il programma del 30, 31 agosto e 1 settembre 2024!

Daniele Puddu 16 Agosto 2024
Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia, date e manifesto

Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia, date e programma: si svolgerà a cavallo dell’ultimo weekend del mese, il 30, 31 agosto e 1 settembre 2024 (da venerdì a domenica), presso la Grande Miniera di Serbariu, una nuova edizione della festa della birra di Carbonia: il “Sulcis Beer Fest“.

Tre giorni imperdibili all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento, tra birre artigianali, street food musica e dj internazionali.

Programma Sulcis Beer Fest:

Venerdì, 30 agosto 2024:

  • ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
  • durante la serata:
    • Dj set
    • Recovery funk live band
    • Special guest: Forelock live band + Matteo Muscas Supahfy
    • Joseph dj set

Sabato, 31 agosto 2024:

  • ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
  • durante la serata:
    • Dj set
    • Colpevoli live band
    • Roxydiana live band
    • Hace Calor dj Lauren + D.One + Rush MC vocalist

Domenica, 1 settembre 2024:

  • ore 19:00 circa – Apertura fusti di birra e postazioni street food
  • durante la serata:
    • Dj set
    • 90’s hits live band
    • Sintony Live Dance+ dj Simon Luca

Elenco birrifici artigianali partecipanti:

Partecipano alla festa della birra di Carbonia numerosi birrifici artigianali sardi, ecco l’elenco, come pubblicato sui canali social dell’evento:

  • Birra Baladin
  • Seddaiu
  • Birrificio Artigianale Mogorese (BAM)
  • Nora
  • A Mine of Beer
  • Isola
  • Nannumoru

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina social della manifestazione.

Come arrivare alla grande miniera di Serbariu:

Arrivare al luogo dell’evento è molto facile, si trova infatti alla periferia di Carbonia, lungo la strada che viene da Iglesias e Gonnesa, ma sulla quale si innesta anche la strada da Villamassargia. Zoomate sulla cartina stradale per maggiori dettagli.

Ricordo che proprio lì si trovano anche:

Per un’intera giornata da ricordare a Carbonia, tra cultura e divertimento!

