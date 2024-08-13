Ferragosto 2024 in Sardegna: scopri eventi, sagre e concerti del 14 e 15 agosto 2024!

Daniele Puddu 13 Agosto 2024
Ferragosto 2024 in Sardegna: scopri eventi, sagre e concerti del 14 e 15 agosto 2024!

Ferragosto 2024 in Sardegna, eventi, sagre e concerti: dopo i tanti eventi del weekend, nel corso del quale vi abbiamo segnalato oltre decine di sagre per tutti i gusti da un angolo all’altro della Sardegna, ci dedichiamo con questo articolo agli eventi del Ferragosto 2024 in Sardegna: il 14 e 15 agosto 2024.

Ferragosto in Sardegna che sarà all’insegna delle tradizioni con l’uscita dei candelieri a Sassari, Iglesias, Nulvi e Ploaghe, con la Festa dell’Assunta che si festeggia in varie località dell’Isola, con i fuochi d’artificio in tantissime località di mare (Alghero, Arzachena, Castelsardo, Stintino, Aglientu, Budoni, Buggerru su tutte) e ancora sagre, feste e tanta musica live.

In particolare vi segnalo i 3 festival dello street food che si trovano in questo momento in Sardegna: a Cagliari con laFesta del Gusto, a Costa Rei con la “Fiesta Latina” e a Sant’Antioco con “Laguna in Festa“.

E allora buon divertimento a tutti e, se non avete ancora scelto dove andare al mare per Ferragosto, questa è la cartina della Sardegna con tutte le spiagge più belle!

Prima di partire controllate anche se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

ATTENZIONE – ALLERTA PROTEZIONE CIVILE: con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il centro funzionale decentrato di protezione civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 12:00 del 15.08.2024 e sino alle 20:59 del 15.08.2024 un avviso di allerta per:
codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. A seguito dell’elevata probabilità che si manifestino temporali forti e isolati nel pomeriggio di domani (ferragosto), si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di protezione civile di seguito riportate.

Di conseguenza potrebbero esserci ritardi, cancellazioni e rinvii degli eventi segnalati in questo articolo, controllate sempre i link fonte ed informatevi ulteriormente prima di decidere di mettervi in viaggio.

Programma Ferragosto 2024 in Sardegna:

SassariDiscesa dei Candelieri a Sassari14 agosto 2024:

discesa-candelieri-sassari-manifesto

NulviSa Essida de sos Candhaleris a Nulvi14 agosto 2024:

Candelieri Nulvi 2024, locandina con programma e date

PloagheSa essida de sos Candaleris a Ploaghe15 e 22 agosto 2024:

Candelieri e ferragosto Ploaghese 2022, manifesto e programma

CastelsardoLa Notte dei Fuochi per il Ferragosto Castelsardo15 agosto 2024:

Concerto di Bianca Atzei per il Ferragosto 2024 a Castelsardo, locandina

Olbia Red Valley Festival 2024dal 14 al 17 agosto 2024:

Red Valle Festival 2024 a Olbia, manifesto con la line up completa

Cannigione e Baja Sardinia (Arzachena) – Fuochi d’artificio di Ferragosto ad Arzachena – 13, 14 e 15 agosto 2024:

Fuochi d'artificio per Ferragosto sulle spiagge di Arzachena

Golfo Aranci – Sagra del Pesce 2024 di Golfo Aranci – 14 agosto 2024:

sagra-pesce-golfo-aranci

Berchidda, Luogosanto, OzieriTime in Jazz 2024in corso, fino al 16 agosto 2024:

Time in Jazz a Berchidda, manifesto e date 2024

Tempio Pausania – Festa della montagna 2024 – 14 e 15 agosto 2024:

Festa della montagna sul Limbara per il ferragosto 2024 a Tempio Pausania, manifesto con date e programma

AlgheroFocs de mig agost 2024 (ed eventi della settimana di Ferragosto) – 14 agosto 2024:

Eventi ferragosto Alghero 2024, fuochi d'artificio e concerti

AritzoSagra della Carapigna ad Aritzo14 e 15 agosto 2024:

Sagra della Carapigna 2024 ad Aritzo, manifesto, date e programma

DorgaliFerragosto Dorgalese 2024dal 12 al 16 agosto 2024:

Ferragosto Dorgali 2024, manifesto con date e programma

CagliariFesta del gusto 2024 a Marina Piccolain corso, fino al 25 agosto 2024:

Festa del gusto a Marina Piccola, Cagliari

IglesiasCandelieri 2024 a Iglesias14 e 15 agosto 2024:

Candelieri Iglesias 2024, manifesto e date

Sant’AntiocoFerragosto in lagunadal 14 al 18 agosto 2024:

Ferragosto in laguna a Sant'Antioco, manifesto con date e info utili

GuasilaAspettando S’Akkiscedda e Festa dell’Assunta 2024 a Guasila13, 14, 15, 16, 17 e 22 agosto 2024:

Festa dell'Assunta Guasila 2024, programma e manifesti

Costa Rei – Fiesta Latina a Costa Rei – dal 14 al 18 agosto 2024:

Fiesta Latina Costa Rei 2024, manifesto con date e programma

Villaputzu – Festa del mare 2024 a Villaputzu – 14, 15, 16 e 17 agosto 2024:

Festa del mare porto corallo 2024, manifesto con date e programma della festa di Villaputzu

Altri eventi feste e sagre di Ferragosto in Sardegna:

Altri eventi in Sardegna per il Ferragosto 2024, inseriti in ordine alfabetico in base al comune o alla località nel quale si svolgeranno. Se volete segnalarci ulteriori eventi o delle correzioni, inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora. Grazie e buon ferragosto!

