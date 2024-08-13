Ferragosto 2024 in Sardegna, eventi, sagre e concerti: dopo i tanti eventi del weekend, nel corso del quale vi abbiamo segnalato oltre decine di sagre per tutti i gusti da un angolo all’altro della Sardegna, ci dedichiamo con questo articolo agli eventi del Ferragosto 2024 in Sardegna: il 14 e 15 agosto 2024 .

Ferragosto in Sardegna che sarà all’insegna delle tradizioni con l’uscita dei candelieri a Sassari, Iglesias, Nulvi e Ploaghe, con la Festa dell’Assunta che si festeggia in varie località dell’Isola, con i fuochi d’artificio in tantissime località di mare (Alghero, Arzachena, Castelsardo, Stintino, Aglientu, Budoni, Buggerru su tutte) e ancora sagre, feste e tanta musica live.

In particolare vi segnalo i 3 festival dello street food che si trovano in questo momento in Sardegna: a Cagliari con la “Festa del Gusto“, a Costa Rei con la “Fiesta Latina” e a Sant’Antioco con “Laguna in Festa“.

E allora buon divertimento a tutti e, se non avete ancora scelto dove andare al mare per Ferragosto, questa è la cartina della Sardegna con tutte le spiagge più belle!

Prima di partire controllate anche se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

ATTENZIONE – ALLERTA PROTEZIONE CIVILE : con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il centro funzionale decentrato di protezione civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 12:00 del 15.08.2024 e sino alle 20:59 del 15.08.2024 un avviso di allerta per:

codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. A seguito dell’elevata probabilità che si manifestino temporali forti e isolati nel pomeriggio di domani (ferragosto), si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di protezione civile di seguito riportate. Di conseguenza potrebbero esserci ritardi, cancellazioni e rinvii degli eventi segnalati in questo articolo, controllate sempre i link fonte ed informatevi ulteriormente prima di decidere di mettervi in viaggio.

Programma Ferragosto 2024 in Sardegna:

Sassari – Discesa dei Candelieri a Sassari – 14 agosto 2024:

Nulvi – Sa Essida de sos Candhaleris a Nulvi – 14 agosto 2024:

Ploaghe – Sa essida de sos Candaleris a Ploaghe – 15 e 22 agosto 2024:

Castelsardo – La Notte dei Fuochi per il Ferragosto Castelsardo – 15 agosto 2024:

Olbia – Red Valley Festival 2024 – dal 14 al 17 agosto 2024:

Cannigione e Baja Sardinia (Arzachena) – Fuochi d’artificio di Ferragosto ad Arzachena – 13, 14 e 15 agosto 2024:

Golfo Aranci – Sagra del Pesce 2024 di Golfo Aranci – 14 agosto 2024:

Berchidda, Luogosanto, Ozieri – Time in Jazz 2024 – in corso, fino al 16 agosto 2024:

Tempio Pausania – Festa della montagna 2024 – 14 e 15 agosto 2024:

Alghero – Focs de mig agost 2024 (ed eventi della settimana di Ferragosto) – 14 agosto 2024:

Aritzo – Sagra della Carapigna ad Aritzo – 14 e 15 agosto 2024:

Dorgali – Ferragosto Dorgalese 2024 – dal 12 al 16 agosto 2024:

Cagliari – Festa del gusto 2024 a Marina Piccola – in corso, fino al 25 agosto 2024:

Iglesias – Candelieri 2024 a Iglesias – 14 e 15 agosto 2024:

Sant’Antioco – Ferragosto in laguna – dal 14 al 18 agosto 2024:

Guasila – Aspettando S’Akkiscedda e Festa dell’Assunta 2024 a Guasila – 13, 14, 15, 16, 17 e 22 agosto 2024:

Costa Rei – Fiesta Latina a Costa Rei – dal 14 al 18 agosto 2024:

Villaputzu – Festa del mare 2024 a Villaputzu – 14, 15, 16 e 17 agosto 2024:

Altri eventi feste e sagre di Ferragosto in Sardegna:

Altri eventi in Sardegna per il Ferragosto 2024, inseriti in ordine alfabetico in base al comune o alla località nel quale si svolgeranno. Se volete segnalarci ulteriori eventi o delle correzioni, inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora. Grazie e buon ferragosto!

