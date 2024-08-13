Ferragosto 2024 in Sardegna: scopri eventi, sagre e concerti del 14 e 15 agosto 2024!
Ferragosto 2024 in Sardegna, eventi, sagre e concerti: dopo i tanti eventi del weekend, nel corso del quale vi abbiamo segnalato oltre decine di sagre per tutti i gusti da un angolo all’altro della Sardegna, ci dedichiamo con questo articolo agli eventi del Ferragosto 2024 in Sardegna: il 14 e 15 agosto 2024.
Ferragosto in Sardegna che sarà all’insegna delle tradizioni con l’uscita dei candelieri a Sassari, Iglesias, Nulvi e Ploaghe, con la Festa dell’Assunta che si festeggia in varie località dell’Isola, con i fuochi d’artificio in tantissime località di mare (Alghero, Arzachena, Castelsardo, Stintino, Aglientu, Budoni, Buggerru su tutte) e ancora sagre, feste e tanta musica live.
In particolare vi segnalo i 3 festival dello street food che si trovano in questo momento in Sardegna: a Cagliari con la “Festa del Gusto“, a Costa Rei con la “Fiesta Latina” e a Sant’Antioco con “Laguna in Festa“.
E allora buon divertimento a tutti e, se non avete ancora scelto dove andare al mare per Ferragosto, questa è la cartina della Sardegna con tutte le spiagge più belle!
Prima di partire controllate anche se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.
E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e a quello Whatapp per non perdervi gli eventi e le sagre più belli e interessanti in Sardegna!
ATTENZIONE – ALLERTA PROTEZIONE CIVILE: con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il centro funzionale decentrato di protezione civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 12:00 del 15.08.2024 e sino alle 20:59 del 15.08.2024 un avviso di allerta per:
codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. A seguito dell’elevata probabilità che si manifestino temporali forti e isolati nel pomeriggio di domani (ferragosto), si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di protezione civile di seguito riportate.
Di conseguenza potrebbero esserci ritardi, cancellazioni e rinvii degli eventi segnalati in questo articolo, controllate sempre i link fonte ed informatevi ulteriormente prima di decidere di mettervi in viaggio.
Programma Ferragosto 2024 in Sardegna:
Sassari – Discesa dei Candelieri a Sassari – 14 agosto 2024:
Nulvi – Sa Essida de sos Candhaleris a Nulvi – 14 agosto 2024:
Ploaghe – Sa essida de sos Candaleris a Ploaghe – 15 e 22 agosto 2024:
Castelsardo – La Notte dei Fuochi per il Ferragosto Castelsardo – 15 agosto 2024:
Olbia – Red Valley Festival 2024 – dal 14 al 17 agosto 2024:
Cannigione e Baja Sardinia (Arzachena) – Fuochi d’artificio di Ferragosto ad Arzachena – 13, 14 e 15 agosto 2024:
Golfo Aranci – Sagra del Pesce 2024 di Golfo Aranci – 14 agosto 2024:
Berchidda, Luogosanto, Ozieri – Time in Jazz 2024 – in corso, fino al 16 agosto 2024:
Tempio Pausania – Festa della montagna 2024 – 14 e 15 agosto 2024:
Alghero – Focs de mig agost 2024 (ed eventi della settimana di Ferragosto) – 14 agosto 2024:
Aritzo – Sagra della Carapigna ad Aritzo – 14 e 15 agosto 2024:
Dorgali – Ferragosto Dorgalese 2024 – dal 12 al 16 agosto 2024:
Cagliari – Festa del gusto 2024 a Marina Piccola – in corso, fino al 25 agosto 2024:
Iglesias – Candelieri 2024 a Iglesias – 14 e 15 agosto 2024:
Sant’Antioco – Ferragosto in laguna – dal 14 al 18 agosto 2024:
Guasila – Aspettando S’Akkiscedda e Festa dell’Assunta 2024 a Guasila – 13, 14, 15, 16, 17 e 22 agosto 2024:
Costa Rei – Fiesta Latina a Costa Rei – dal 14 al 18 agosto 2024:
Villaputzu – Festa del mare 2024 a Villaputzu – 14, 15, 16 e 17 agosto 2024:
Altri eventi feste e sagre di Ferragosto in Sardegna:
Altri eventi in Sardegna per il Ferragosto 2024, inseriti in ordine alfabetico in base al comune o alla località nel quale si svolgeranno. Se volete segnalarci ulteriori eventi o delle correzioni, inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.
- Aglientu – Aspettando Ferragosto con dj set e fuochi d’artificio Vignola Mare – 14 agosto 2024
- Alghero – Queen In Rock – A Magic Tribute al Lo Quarter di Alghero – 14 agosto 2024
- Arborea – Festa della Beata Vergine Assunta in Luri 2024– 14 e 15 agosto 2024
- Baja Sardinia – Phi Beach | DJs Estate 2024 – 13, 14, 15 agosto 2024
- Baunei – Eventi Ferragosto a Baunei e Santa Maria Navarrese – 13, 14 e 15 agosto 2024
- Budoni – Fuochi d’artificio per Ferragosto a Budoni e Portu Ottiolu – 14 e 15 agosto 2024
- Buggerru – Estate Buggerraia 2024: Fuochi d’artificio – 14 agosto 2024
- Cabras – Eventi Ferragosto Cabras 2024 – in corso, fino al 18 agosto 2024
- Cagliari – Si muove la città – 14 e 15 agosto 2024
- Calasetta – Water Sport Festival – 13, 14 e 15 agosto 2024
- Calasetta – Sandro Murru a Calasetta – 15 agosto 2024
- Desulo – Nostra Signora de Mesaustu 2024 a Desulo – dal 14 al 24 agosto 2024
- Domus de Maria – Eventi Ferragosto a Domus de Maria – 14 e 15 agosto 2024
- Domusnovas – Festa Patronale Santa Maria Assunta 2024 a Domusnovas – dal 15 al 20 agosto 2024
- Fluminimaggiore – Dj set e spettacolo pirotecnico a Fluminimaggiore – 14 e 15 agosto 2024
- Gergei – Festa di Santa Maria Gergei 2024 – dal 13 al 18 agosto 2024
- Gergei – Su Succu de Santa Maria 2024 a Gergei – 14 agosto 2024
- Golfo Aranci – Paolo Noise dello Zoo di 105 a Golfo Aranci – 15 agosto 2024
- Gonnesa – Banda Bardo & Cisco, Sandro Murru Dj a Gonnesa – 13 e 14 agosto 2024
- Guspini – Festa di Santa Maria Assunta 2024 a Guspini – in corso, fino al 16 agosto 2024
- La Maddalena – Fleur Du Mal, Mauro’s Band, Diana Puddu a La Maddalena – 13, 14 e 15 agosto 2024
- Narcao – Festa di San Nicola e Santa Barbara 2024 a Narcao – dal 14 al 18 agosto 2024
- Ottana – Figulinas Festival 2024 a Ottana – 14 agosto 2024
- Ovodda – Ferragosto Ovoddese 2024 – in corso, fino al 16 agosto 2024
- Porto Cervo – Vidaloca al Billionaire di Porto Cervo – 14 agosto 2024
- Porto Pino – Iknos Party – 14 agosto 2024
- Sant’Antioco – Eventi Ferragosto 2024 a Sant’Antioco – in corso fino al 18 agosto 2024
- Sant’Antioco – Fest’Arte: Goran Bregovic in concerto a Sant’Antioco – 14 agosto 2024
- Porto Rotondo – Mercato di Porto Rotondo – 14 agosto 2024
- Porto Torres – Festival Musica sulle Bocche: Pasquale Mirra in “Moderatamente solo” – 14 agosto 2024
- Porto Torres – Denise Gueye, cantante afro-sarda live alla Tenuta Li Lioni – 14 agosto 2024
- Porto Torres – Ferragosto a Porto Torres con il concerto dei Creuza de ma – 15 agosto 2024
- Portoscuso – Sagra de s’Arrustedda – 14 agosto 2024 – NUOVO
- Portoscuso – Portoscuso in festa – 15 agosto 2024 – NUOVO
- Pula – Eventi Settimana di Ferragosto 2024 a Pula – dal 13 al 18 agosto 2024
- San Pantaleo – Mercato degli artisti a San Pantaleo – 15 agosto 2024
- San Teodoro – Eventi Settimana di Ferragosto a San Teodoro – dal 15 al 20 agosto 2024 – NUOVO
- San Teodoro – Vida Loca al Luna Glam Club – 15 agosto 2024
- Santa Maria Navarrese – Musica tradizionale con il gruppo “A ballare” – 15 agosto 2024 – NUOVO
- Santa Teresa Gallura – Festa del turista e festa di Ferragosto – 14 e 15 agosto 2024
- Sarroch – R…Estate a Sarroch: spettacoli circensi e artisti di strada – 14 agosto 2024
- Stintino – Fuochi d’artificio e festival a Manu Tenta – 14 e 15 agosto 2024
- Stintino – Stintino, una storia da raccontare – 14 agosto 2024
- Teulada – Ferragosto a Teulada 2024 con Matteo Leone Quartet e Ride Gorilla – 14 e 15 agosto 2024
- Tortolì – Concerto degli Istentales per il Ferragosto a Tortolì – 15 agosto 2024 – NUOVO
- Torre Grande di Oristano – Fleurs du mal in concerto – 14 agosto 2024
- Ussana – Festa dell’Assunta e Ussana Summer Fest 2024 – 14, 15, 16 e 17 agosto 2024
- Valledoria – Valledoria Music Festival – 14 agosto 2024
- Villasimius – Coast to coast e Carletto e gli impossibili live – 14 e 15 agosto 2024
————
Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora. Grazie e buon ferragosto!
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp