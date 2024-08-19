Serata del Cinghiale in umido 2024 a Villa San Pietro: scopri il programma di sabato 24 agosto 2024!
Serata del Cinghiale 2024 a Villa San Pietro: dopo il successo dei tanti eventi organizzati nell’estate 2024, tra i quali ricordiamo volentieri la serata dedicata al maialetto arrosto, arriva a Villa San Pietro una nuova edizione della sagra del cinghiale in umido. L’appuntamento è per dalle ore 20:00 di sabato 24 agosto 2024 in piazza San Pietro, nella località del sud ovest sardo, tra Pula e Sarroch.
In programma c’è un menù a degustazione di 15 euro che comprende malloreddus al sugo di cinghiale, cinghiale in umido, contorno, pane, vino o acqua. Sarà presente, come sempre, anche l’angolo bar. L’animazione musicale sarà invece a cura di Mariano Perria.
Programma Serata del Cinghiale, Villa San Pietro:
Sabato, 24 agosto 2024:
- dalle ore 20:00 – Piazza San Pietro – Inizio serata dedicata ai sapori di Sardegna: il cinghiale in umido
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Villa San Pietro.
Come arrivare a Villa San Pietro:
