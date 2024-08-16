Sagra de Su Curruscioni 2024 a Barbusi, programma e info utili: nel cuore del Sulcis, a Barbusi, una caratteristica frazione di Carbonia, nella serata di venerdì 23 agosto 2024 , si terrà la tanto attesa Sagra de Su Curruscioni. Questo evento, giunto alla sua trentesima edizione, celebra uno dei piatti più amati della tradizione sarda: Su Curruscioni, il raviolo tipico che rappresenta la genuinità e la ricchezza della cucina locale.

Degustazione di Su Curruscioni: un viaggio nei sapori del Sulcis

La Sagra de Su Curruscioni è l’occasione perfetta per assaporare il meglio della cucina sarda. A partire dalle ore 20:30, nella piazza principale di Barbusi, verrà distribuita la specialità della sagra: Su Curruscioni. Questo delizioso raviolo, preparato con ingredienti freschi e locali, è offerto al pubblico al prezzo di 10 € a porzione. Ogni assaggio di Su Curruscioni rappresenta un viaggio nei sapori autentici del Sulcis, un’esperienza culinaria che non puoi perdere se ami la buona cucina e le tradizioni.

Spettacoli e intrattenimento: un evento per tutta la famiglia

Oltre alla degustazione di Su Curruscioni, la sagra offre un programma di intrattenimento che renderà la tua serata indimenticabile. Dopo cena, il duo comico Cossu & Zara salirà sul palco per offrire uno spettacolo che promette risate e divertimento per grandi e piccini. L’atmosfera festosa della Sagra de Su Curruscioni fa di questo evento un appuntamento ideale per famiglie, amici e tutti coloro che desiderano vivere una serata all’insegna della tradizione e dell’allegria.

Informazioni pratiche e come partecipare:

Per partecipare alla Sagra de Su Curruscioni, ti consigliamo di arrivare in anticipo per assicurarti un posto in prima fila per la degustazione e gli spettacoli. Barbusi è facilmente raggiungibile da Carbonia e dalle altre località del Sulcis, e offre parcheggi nelle vicinanze della piazza principale. Non dimenticare di portare con te la voglia di divertirti e di scoprire i sapori autentici della Sardegna.

Non perdere l’occasione di vivere una serata di gusto e tradizione nel cuore del Sulcis. Segui l’evento sui social per aggiornamenti e ulteriori dettagli!

Programma Sagra del Raviolo, Barbusi:

Venerdì, 23 agosto 2024:

alle ore 20:30 – Distribuzione e degustazione dei ravioli (10 euro a porzione)

(10 euro a porzione) a seguire – Spettacolo di cabaret con Cossu e Zara

FAQ – Sagra del raviolo di Barbusi:

Quanto costa partecipare alla Sagra de Su Curruscioni? La partecipazione alla sagra è gratuita, ma il costo della degustazione dei ravioli è di 10 € a porzione.

Dove si svolge esattamente la Sagra de Su Curruscioni? La Sagra de Su Curruscioni si svolge nella piazza principale di Barbusi, una frazione di Carbonia, nel Sulcis, Sardegna.

Quali sono i piatti tipici serviti durante la sagra? Il piatto principale della sagra è Su Curruscioni, il raviolo tradizionale locale.

È necessario prenotare per partecipare alla sagra? No, non è necessario prenotare. Tuttavia, si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto e per evitare lunghe attese.

Ci sono eventi collaterali durante la sagra? Sì, dopo la degustazione dei ravioli, è previsto uno spettacolo comico del duo Cossu & Zara che intratterrà il pubblico con risate e divertimento.

La sagra è adatta ai bambini? Assolutamente sì! La Sagra de Su Curruscioni è un evento familiare, adatto a tutte le età, con cibo tradizionale e spettacoli che intrattengono sia adulti che bambini.

Come posso raggiungere Barbusi? Barbusi è facilmente raggiungibile in auto sia da Carbonia, che da Caliari o Iglesias, seguendo le indicazioni stradali per la frazione (vedi cartina a fine articolo). Sono disponibili parcheggi nelle vicinanze della piazza.

Quando si svolge la prossima edizione della Sagra de Su Curruscioni? La prossima edizione della sagra si svolgerà venerdì 23 agosto 2024, a partire dalle ore 20:30.

Cosa dovrei portare con me alla sagra? Si consiglia di portare con sé contanti per acquistare il cibo, una giacca leggera per la sera (a seconda del meteo) e la voglia di divertirsi e gustare la tradizione sarda!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Questa è la pagina Facebook dell’evento per maggiori dettagli o eventuali comunicazioni da parte degli organizzatori.

Come arrivare a Barbusi:

Arrivare a Barbusi è molto facile, visto che si trova ai lati della strada provinciale 2 che collega Carbonia a Villamassargia (percorso prediletto per chi arriva a Carbonia da Cagliari, la strada è pericolosa e teatro di gravi e ricorrenti incidenti, perciò andate piano e non distraetevi alla guida).

