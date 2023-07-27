Weekend 28, 29 e 30 luglio 2023 in Sardegna: salve ragazzi, eccoci all’articolo più atteso della settimana, quello che ci racconta e consiglia cosa fare nel weekend. E sarà un fine settimana da ricordare, uno dei più belli dell’anno, per il gran numero di appuntamenti in ogni angolo della Sardegna.

Ci sono sagre (panade, culurgioni, pesce, vitella, bovino gallurese, maialetto, polpette, gelato, seadas e tanto altro ancora), ben 4 festival dello street food itineranti (con stand sardi, italiani e dal mondo), concerti (Gigi d’Alessio, Gianni Morandi e lunedì anche Giusy Ferreri), feste (feste del vino, della birra, delle cantine e dei prodotti locali), sfilate di maschere tradizionali (le principali a Samugheo e Sindia), festival folk e chi più ne ha più ne metta.

Per fortuna, per rendervi più agevole la scelta più agevole, come sempre abbiamo diviso la Sardegna per aree geografiche, con 3 diverse macroaree (nord, centro, e sud dell’Isola), a loro volta divise in province (ed ex-province quando necessario). Non vi resta che scegliere il link giusto qui sotto.

Prima però vi ricordiamo del corposo aggiornamento del venerdì, perciò se vedete che manca qualcosa o notate qualche refuso, inviateci subito un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata. L’articolo rimane in aggiornamento fino a sabato mattina per dare spazio anche agli ultimi ritardatari.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 28, 29 e 30 luglio 2023 in Sardegna, dovete scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.