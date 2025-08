Vai di fretta? Ecco i punti principali:

Torna a Marrubiu la Sagra del Raviolo, quest’anno alla sua terza edizione. Sabato 5 luglio 2025 in piazza Amsicora, l’evento unisce la degustazione del tradizionale “cruguxioni de arrascottu” allo spettacolo della selezione regionale di Miss Universo Sardegna. Scopri il programma completo, il menù e come partecipare.

Appuntamento a Marrubiu, in provincia di Oristano, per la terza edizione della Sagra del Raviolo Marrubiese. La serata di sabato 5 luglio 2025 si svolgerà in Piazza Amsicora e combinerà il gusto della tradizione gastronomica locale con lo spettacolo della selezione regionale di Miss Universo Sardegna.

Marrubiu è un borgo che si trova poco più a sud di Oristano, nella provincia omonima, siamo nella Sardegna centro occidentale. La località è facilmente raggiungibile dalla SS131, come vedremo nella sezione apposita a fine articolo.

Programma Completo della Sagra del Raviolo Marrubiese 2025

Sabato, 5 luglio 2025:

ore 20:00 – Inizio degustazione del menù della sagra

ore 22:00 – Spettacolo con la Super Selezione Regionale di Miss Universo Sardegna

Costo menù della sagra:

Il menù completo della sagra ha un costo di 20 euro e include:

Ravioli al sugo

Pecora in umido

Verdure

Frutta

Dolce: raviolini dolci fritti

Vino o acqua

Sono previsti prezzi speciali:

20 euro : menù completo standard;

: menù completo standard; 18 euro : prezzo speciale per i soci Pro Loco 2025 (richiede prenotazione in sede);

: prezzo speciale per i soci Pro Loco 2025 (richiede prenotazione in sede); 12 euro: menù ridotto per bambini fino a 12 anni.

Non solo l’evento: cosa vedere a Marrubiu

Se arrivate a Marrubiu per la sagra, potreste approfittarne per scoprire il paese e il suo territorio. Ecco alcuni spunti:

Il centro storico : una passeggiata tra le vie del paese permette di apprezzare l’architettura tipica del Campidano di Oristano;

: una passeggiata tra le vie del paese permette di apprezzare l’architettura tipica del Campidano di Oristano; La chiesa parrocchiale della Vergine di Monserrat : L’edificio religioso più importante del paese, merita una visita per la sua storia e le opere che custodisce;

: L’edificio religioso più importante del paese, merita una visita per la sua storia e le opere che custodisce; Il Parco di Zuradili: fuori paese, un’area verde attrezzata, ideale per una pausa rilassante prima dell’evento serale.

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

Le prenotazioni si effettuano presso la sede della Pro Loco di Marrubiu in Piazza Stazione, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00. Per maggiori dettagli, potete contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti o visitare la pagina social:

Telefono : 347 4447303 – 379 1945487

: 347 4447303 – 379 1945487 Email : info@prolocomarrubiu.it

: info@prolocomarrubiu.it Pagina Facebook: Pro Loco Marrubiu su Facebook

Dove dormire a Marrubiu e dintorni:

Se vieni da lontano, potresti aver bisogno di un posto dove pernottare. Scopri le offerte di Booking.com a Marrubiu e nelle vicinanze!

Dove si svolge l’evento e come arrivare a Marrubiu:

La sagra si tiene in Piazza Amsicora a Marrubiu. Il paese si trova pochi chilometri a sud di Oristano, lungo la SS131. Prima di partire, controlla la posizione degli autovelox attivi in Sardegna.

Sagra del Raviolo Marrubiese: Domande Frequenti

Quando si svolge la Sagra del Raviolo a Marrubiu?

La terza edizione della Sagra del Raviolo Marrubiese si tiene sabato 5 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, in Piazza Amsicora a Marrubiu.

Cosa include il menù della sagra e quanto costa?

Il menù completo costa 20 euro e comprende ravioli al sugo, pecora in umido, verdure, frutta, raviolini dolci fritti e una bevanda (vino o acqua). Sono previste riduzioni per i soci Pro Loco (18 euro) e un menù bambini a 12 euro.

Ci sono eventi collaterali durante la sagra?

Sì, alle ore 22:00, la serata sarà animata dallo spettacolo della Super Selezione Regionale del concorso di bellezza internazionale “Miss Universo Sardegna”.

