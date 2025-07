Fiesta Latina 2024, date, programma e info utili: amici, è finalmente arrivato il momento di lasciarvi trasportare dal ritmo travolgente della Fiesta Latina 2024, qui, in Sardegna! È la festa che ogni anno fa scatenare locali e turisti, che ballano fino allo sfinimento godendosi il fresco della sera.

Ideato dal brillante Cristian Vicenti, nativo di Buenos Aires, il format della festa ha conquistato le piazze più hot della Sardegna, con un mix irresistibile di street food sudamericano, cocktail tropicali e balli latino americani senza sosta.

La “Fiesta Latina” è un vero e proprio festival del palato, con un viaggio gastronomico attraverso l’America Latina: immense grigliate dove degustare l’autentico asado argentino, empanadas croccanti, tacos e burritos in pieno stile messicano. E poi, non possono certo mancare gli stand con cocktail cubani!

Ma il cuore pulsante della festa è l’intrattenimento: balli latino americani che durano tutta la notte, con la partecipazione di ballerini professionisti, pronti a farci ballare tutta la notte. L’ingresso? Assolutamente libero e gratuito! Inizia tutto alle 18:00 e, cosa molto importante, anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.

Dettagli del Programma Fiesta Latina:

Ecco il programma della Fiesta Latina, valido per ogni tappa del tour. Ci potrebbero essere delle piccole modifiche, ma non preoccupatevi, il divertimento è garantito per un tour che dura due interi mesi!

A partire dalle ore 18:00 – Festival della cultura Latino-Americana , con: Specialità gastronomiche tipiche del Sud America , con stand di: Brasile Argentina Cuba Perù Messico Spagna Cocktail esotici Ballo e folklore con professionisti del ritmo latino americano Animazione e musica dal vivo con band cubane , ogni sera.

, con:

Calendario Fiesta Latina 2024 in Sardegna:

Vi aspetta un’estate all’insegna del divertimento e del sapore!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Infoline: 349 173 5596

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: