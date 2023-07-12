Festa del Gusto internazionale 2023 a Bari Sardo: dopo il successo di Sant’Antioco e Cagliari la “Festa del gusto internazionale” approda in Ogliastra, lungo la costa centro orientale della Sardegna. La famosa kermesse gastronomica, che interesserà le piazze delle più importanti località turistiche della Sardegna, farà infatti tappa a Bari Sardo, nel fine settimana che va dal 13 al 16 luglio 2023 .

L’appuntamento è tutti i giorni a partire dalle ore 19:00 in via della Torre a Bari Sardo, proprio davanti al mare. L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bari Sardo. Ma vediamo subito tutti i dettagli.

Che cosa è la Festa del Gusto Internazionale?

La Festa del Gusto è uno tra gli eventi di cibo di strada più prestigiosi della Sardegna, un melting pot di stand locali e internazionali. Qui, Italia ed estero si sfidano in una danza di tradizioni, profumi e sapori, che si esaltano a vicenda in una vera e propria sinfonia di gusto. C’è addirittura chi percorrerà 10 mila chilometri per far parte di questo evento estivo sardo!

Non solo buon cibo e dissetanti bevande, tanti ogni sera gli spettacoli, tutti gratuiti.

Come funziona la Festa del Gusto?

La formula dell’evento, ormai collaudata, prevede una serie di stand che offrono una vasta gamma di pietanze. Ma come si svolge?

Non esiste un menù predefinito e non c’è una cassa unica, i visitatori passeggiano tra gli stand, esaminando le offerte dei vari venditori di cibo di strada, mentre gli chef cucinano i piatti all’aperto e a vista.

E’ bene controllare tutte le proposte e i prezzi, sempre esposti, così da poter scegliere cosa mangiare e/o bere, rimanendo sempre soddisfatti del rapporto qualità/prezzo scelto.

L’ordine si effettua e si paga presso lo stand o gli stand prescelti (si può decidere infatti di comprare un piatto in uno stand e lasciarsi tentare dal cibo di strada di un altro “chef ambulante“).

Cosa si può degustare alla Festa del Gusto di Bari Sardo?

L’offerta gastronomica spazia dal delizioso maialetto sardo ai tacos e tequila del Messico, passando per l’asado argentino di Provitina e Vincenti (imperdibile la grigliata da svariati metri quadri), il churrasco di Fisher Anderson e Fabiano Moreira, e la paella spagnola (che fa il suo ritorno dopo un paio d’anni di assenza).

Paella spagnola alla festa del gusto in Sardegna

Non finisce qui: ci sono ancora la cucina romana, i panzerotti pugliesi, le fritture di mare, i dolci siciliani e tante altre gustose sorprese.

Cosa si può bere alla Festa del Gusto di Bari Sardo?

L’offerta birraria sarà vasta, con un’ampia selezione di fresche birre artigianali, sarde e non.

Saranno presenti anche ottimi cocktail!

Cocktail cubani alla Festa del gusto

A che ora comincia?

Gli orari della Festa del Gusto Internazionale sono fissi per ogni serata, a partire dalle ore 19:00 e continuando fino a notte inoltrata.

In realtà il villaggio apre alle 18:00, ma ci mette sempre un po’ a carburare.

Programma Festa del gusto, Bari Sardo:

Giovedì, 13 luglio 2023:

ore 18:00 – Apertura villaggio, cucine, birrifici e stand

dalle ore 19:30 – Musica a aperitivo GRATIS : ai presenti verrà offerto un bicchiere di vino rosso Carignano

: ai presenti verrà offerto un bicchiere di vino rosso Carignano ore 21:30 – Il Maria Brasil Show (Festa brasiliana direttamente da Rio de Janeiro)

Venerdì, 14 luglio 2023:

ore 18:00 – Apertura villaggio, cucine, birrifici e stand

durante la serata – Grande serata dance anni 80 e 90 con Anthony Zella e Angelo Fraternali

Sabato, 15 luglio 2023:

ore 18:00 – Apertura villaggio, cucine, birrifici e stand

durante la serata – Spettacolo con il fuoco e luci di Gionata Feuer Frei, uno dei performer del settore più apprezzati a livello europeo.

Domenica, 16 luglio 2023:

ore 18:00 – Apertura villaggio, cucine, birrifici e stand

durante la serata – DJX con il suo spettacolo “Generazione 2mila2023“: uno show che sta facendo impazzire tutta Italia, un dj set con le hit più importanti dell’estate di oggi e del passato.

Dove dormire a Bari Sardo:

Sono numerose le strutture ricettive per dormire a Bari Sardo e dintorni, anche sul mare o di fronte alla spiaggia. Potete scegliere e prenotare la vostra sistemazione ideale, qui sotto qualche offerta last minute :

Per maggiori informazioni e dettagli:

Infoline: 070 680 722 (orari ufficio)

Come arrivare a Bari Sardo:

