Sagra delle Ciliegie a Osini: torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della “Primavera nel cuore della Sardegna” (la vecchia “Primavera in Ogliastra“). Stiamo parlando della manifestazione “Le Delizie della Valle dei Tacchi” a Osini, la cui 19ma edizione si svolgerà nel weekend del 7 e 8 giugno 2025.

La Sagra delle Ciliegie prevede non solo la degustazione e vendita delle saporite ciliegie locali, ma anche tanti eventi collaterali con escursioni, musica live, gruppi folk, animazione per bambini e tanto altro ancora.

Da non perdere anche una visita al borgo abbandonato di Osini vecchio, allo spettacolare sito naturalistico della gola della scala San Giorgio e al suggestivo nuraghe Serbissiuno dei più alti nuraghi polilobati della Sardegna, con i suoi mille metri s.l.m.,

Programma della Sagra delle Ciliegie di Osini:

Sabato, 7 giugno 2025:

Mattino:

  • ore 10:00 – Centro storico – Inizio della manifestazione con:
    • Apertura manifestazione
    • Escursioni al Nuraghe Serbissi (servizio navetta)
    • Escursioni nel borgo di Osini Vecchio (servizio navetta)
    • Escursioni in e-bike
  • dalle ore 10:00 alle 12:00 – Attività per bambini, a cura di Monia Serra, referente biblioteca Osini
  • dalle ore 11:00 alle 22:00 – Animazione e accoglienza con Ignazio Lepori

Pomeriggio e sera:

  • dalle ore 18:00 alle 20:00 – Presentazione ed esibizione gruppi folk con Giuliano Marongiu
  • dalle ore 20:00 alle 22:00 – Pausa cena con intrattenimento musicale
  • dalle ore 22:00 alle 24:00 – Esibizione gruppo Kantidos

Domenica, 8 giugno 2025

Mattino:

  • ore 10:00 :
    • Apertura manifestazione
    • Escursioni al Nuraghe Serbissi (servizio navetta)
    • Escursioni al borgo di Osini Vecchio (servizio navetta)
    • Escursioni in e-bike
  • dalle ore 11:00 alle 22:00 – Animazione e accoglienza con Ignazio Lepori

Pomeriggio e sera:

  • dalle ore 15:00 alle 19:00 – Gonfiabili per bambini
  • dalle ore 16:00 alle 22:00 – Raduno Vespa Club
  • dalle ore 17:30 alle 20:00 – Presentazione ed esibizione gruppi folk
  • dalle ore 16:00 alle 17:00 – Esibizione degli allievi della palestra di taekwondo di Jerzu
  • dalle ore 17:00 alle 18:00 – Presentazione del libro: “La Sardegna nell’anima
  • dalle ore 18:00 alle 19:00 – Casello ferroviario di via Stazione – Apertura mostra fotografica permanente
  • dalle ore 22:00 alle 24:00 – Esibizione gruppo musicale “Pinguini Tattici Similari Tribute Band”
ciliegie-osini
Le gustosissime ciliegie di Osini!

Dove dormire a Osini e dintorni:

Se venite da lontano o se volete passare l’intero weekend nel cuore dell’Ogliastra, allora il nostro consiglio è di dormire a Osini, dove troverete ad attendervi almeno tre strutture ricettive, perciò prenotate subito, prima che le camere finiscano.

Dove si trova e dove mangiare a Osini, in Ogliastra:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook del Comune di Osini.

