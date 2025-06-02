Sagra delle ciliegie 2025 a Osini: scopri il programma completo del 7 e 8 giugno 2025!
Sagra delle Ciliegie a Osini: torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della “Primavera nel cuore della Sardegna” (la vecchia “Primavera in Ogliastra“). Stiamo parlando della manifestazione “Le Delizie della Valle dei Tacchi” a Osini, la cui 19ma edizione si svolgerà nel weekend del 7 e 8 giugno 2025.
La Sagra delle Ciliegie prevede non solo la degustazione e vendita delle saporite ciliegie locali, ma anche tanti eventi collaterali con escursioni, musica live, gruppi folk, animazione per bambini e tanto altro ancora.
Da non perdere anche una visita al borgo abbandonato di Osini vecchio, allo spettacolare sito naturalistico della gola della scala San Giorgio e al suggestivo nuraghe Serbissi, uno dei più alti nuraghi polilobati della Sardegna, con i suoi mille metri s.l.m.,
Programma della Sagra delle Ciliegie di Osini:
Sabato, 7 giugno 2025:
Mattino:
- ore 10:00 – Centro storico – Inizio della manifestazione con:
- Apertura manifestazione
- Escursioni al Nuraghe Serbissi (servizio navetta)
- Escursioni nel borgo di Osini Vecchio (servizio navetta)
- Escursioni in e-bike
- dalle ore 10:00 alle 12:00 – Attività per bambini, a cura di Monia Serra, referente biblioteca Osini
- dalle ore 11:00 alle 22:00 – Animazione e accoglienza con Ignazio Lepori
Pomeriggio e sera:
- dalle ore 18:00 alle 20:00 – Presentazione ed esibizione gruppi folk con Giuliano Marongiu
- dalle ore 20:00 alle 22:00 – Pausa cena con intrattenimento musicale
- dalle ore 22:00 alle 24:00 – Esibizione gruppo Kantidos
Domenica, 8 giugno 2025
Mattino:
- ore 10:00 :
- Apertura manifestazione
- Escursioni al Nuraghe Serbissi (servizio navetta)
- Escursioni al borgo di Osini Vecchio (servizio navetta)
- Escursioni in e-bike
- dalle ore 11:00 alle 22:00 – Animazione e accoglienza con Ignazio Lepori
Pomeriggio e sera:
- dalle ore 15:00 alle 19:00 – Gonfiabili per bambini
- dalle ore 16:00 alle 22:00 – Raduno Vespa Club
- dalle ore 17:30 alle 20:00 – Presentazione ed esibizione gruppi folk
- dalle ore 16:00 alle 17:00 – Esibizione degli allievi della palestra di taekwondo di Jerzu
- dalle ore 17:00 alle 18:00 – Presentazione del libro: “La Sardegna nell’anima“
- dalle ore 18:00 alle 19:00 – Casello ferroviario di via Stazione – Apertura mostra fotografica permanente
- dalle ore 22:00 alle 24:00 – Esibizione gruppo musicale “Pinguini Tattici Similari Tribute Band”
Dove dormire a Osini e dintorni:
Se venite da lontano o se volete passare l’intero weekend nel cuore dell’Ogliastra, allora il nostro consiglio è di dormire a Osini, dove troverete ad attendervi almeno tre strutture ricettive, perciò prenotate subito, prima che le camere finiscano.
Dove si trova e dove mangiare a Osini, in Ogliastra:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consiglio di consultare la pagina Facebook del Comune di Osini.
