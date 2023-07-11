Festa della Birra 2023 a Luras – RINVIATO



⚠️AGGIORNAMENTO IMPORTANTE – EVENTO RINVIATO⚠️ a causa del tragico evento violento della scorsa notte.

Festa della Birra Luras: saluti amanti della birra! Se la vostra idea di paradiso include fresche bevande luppolate, saporiti panini, coni di deliziose polpette, croccanti patatine e musica rock dal vivo, allora siamo qui per introdurvi alla festa della birra che si svolgerà sabato 15 luglio 2023 a Luras ⚠️EVENTO RINVIATO⚠️ , nella Gallura dell’interno, nel nord Sardegna.

Dimenticate le vostre solite serate, si comincia alle ore 18:30, quando il sole tramonta e le luci della festa si accendono. E allora ecco che i brindisi riecheggiano, la birra scorre come un fiume, i panini sono appena sfornati e le polpette sono pronte per essere divorate.

E che sarebbe una festa senza la musica? Ad accompagnare la Festa della Birra di Luras ci sarà la musica rock dei Titty Twisters. Insomma la Festa della Birra a Luras è l’evento giusto per godersi una serata estiva tra birra, cibo, musica e divertimento in un’atmosfera accogliente e spensierata.

Programma Festa della Birra, Luras:

Sabato, 15 luglio 2023 – ⚠️EVENTO RINVIATO⚠️

ore 18:30 – Via Nazionale – Apertura fusti di birra e punto ristoro

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook dei Fedales 87 che organizzano l’evento.

Come arrivare a Luras:

