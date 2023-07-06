Weekend 7, 8 e 9 luglio 2023 in Sardegna: salve ragazzi, abbiamo un’importante novità, poiché oggi iniziano i “Saldi estivi” e ci sono importanti eventi come lo “Shopping sotto le stelle“, la prima corsa dell’ “Ardia di Sedilo”, la prima serata della “Festa del Gusto” a Cagliari e della “Fiesta Latina” a Sant’Antioco, abbiamo deciso di uscire con un giorno di anticipo!

Essendo usciti in anticipo c’erano l’articolo era meno completo del solito, ma abbiamo rimediato con il primo e secondo aggiornamento di venerdì mattina, con i quali abbiamo inserito quasi 30 nuovi eventi (li riconoscete perché abbiamo scritto NUOVO di fianco). L’articolo continua ad essere in aggiornamento fino a stasera. Vi ricordiamo che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Anche perché sarà un weekend davvero bello e pieno di cose da fare tra festival musicali, sagre per tutti i gusti, feste dedicate allo street food, feste della birra, feste patronali, serate folk, machere tradizionali, pariglie e via dicendo!

E allora la formula è sempre la stessa, per conoscere i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 7, 8 e 9 luglio 2023 , dovete scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.