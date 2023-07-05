Le transazioni Paypal sono monitorate dall’Agenzia delle Entrate?

L’avvento del digitale ha cambiato in tutto e per tutto il nostro modo di vivere, la nostra quotidianità. Questo riguarda anche il modo in cui paghiamo ciò che dobbiamo acquistare, perché mentre un tempo c’erano solo ed esclusivamente i contanti e dovevamo presentarci obbligatoriamente in un negozio o in un punto di vendita fisico. Adesso, invece, abbiamo l’opportunità di pagare con le nostre carte di credito e i nostri conti online. Il pagamento digitale è senza ombra di dubbio più comodo e veloce, ma allo stesso tempo è necessario fare attenzione alle insidie che si nascondono sul Web. Infatti, è fondamentale assicurarsi che il sito sul quale navighiamo per acquistare dei prodotti sia affidabile, per farlo serve controllare che l’URL sia preceduto dal protocollo HTTPS con il simbolo del lucchetto. Inoltre, per maggior sicurezza è sempre meglio verificare le recensioni e i commenti rilasciati da altri utenti.

Ad oggi tra i metodi di pagamento più sicuri rientra senza ombra di dubbio PayPal, un’azienda fondata nel 1998 con lo scopo di sviluppare dei software di sicurezza per dispositivi portatili. Prima di fondersi con X.com nel 2000, società fondata da Elon Musk, nel 1999 PayPal ha cominciato ad offrire sul mercato dei servizi utili per trasferire i soldi online. Successivamente è stata acquistata da eBay, per poi finire per essere quotata nella borsa statunitense. I pagamenti digitali, ormai, coinvolgono tutti i settori dell’economia del nostro paese, compreso quello del gioco, in grande crescita negli ultimi anni. Non è un caso, in tal senso, che anche imiglioricasinoonline.net conferma che la richiesta è alta per quanto concerne l’apertura di conti virtuali, specialmente sui migliori casinò online con PayPal a disposizione come metodo di pagamento. Questa è la dimostrazione di quanto affermato precedentemente sull’ottima attività svolta da quest’azienda.

PayPal è soggetta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate?

Dal 2000 al 2007 PayPal ha operato in qualità di istituto di moneta elettronica, avendo ottenuto un’autorizzazione in UK. A partire dal 2007, invece, ha cominciato ad operare come banca di diritto lussemburghese che emette moneta elettronica, questo le permette di prestare i suoi servizi in tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Tuttavia, il fatto che le transazioni con PayPal garantiscano l’anonimato ed una certa velocità, ha portato l’Agenzia delle Entrate, preoccupata dall’evasione fiscale che è un problema assolutamente attuale nel nostro paese, ad effettuare dei check molto più duri, severi e frequenti. Infatti, neanche un sistema privato di pagamento digitale può sfuggire ai controlli massicci dell’Agenzia delle Entrate, che in questa maniera continua a fare degli importanti passi in avanti nella lotta all’evasione del Fisco.

Il motivo per il quale PayPal è uno dei metodi di pagamento online più apprezzati, è senza ombra di dubbio il fatto che garantisca una certa sicurezza a chi ne usufruisce. Infatti, PayPal nasconde alle aziende con le quali entra in contatto tutti i dati di ogni profilo personale. Questo riguarda anche le transazioni peer to peer, ossia da persona a persona. Rilegandoci al settore del gioco di cui abbiamo parlato prima, non è un caso che i casinò online con PayPal siano valutati così positivamente anche dal punto di vista dell’affidabilità. Ovviamente queste informazioni possono essere nascoste a tutti, ma non al Fisco, che può accedere ai dati personali dei profili PayPal in caso di controlli fiscali sulle operazioni che vengono effettuate online.

Copyright: immagine di copertina di Foto di Gerd Altmann da Pixabay.