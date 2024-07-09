Festa dell’asinello 2024 a Banari: scopri il programma completo di sabato 13 luglio 2024!

Festa dell’Asinello 2024 a Banari: si svolgerà nella serata di sabato 13 luglio 2024 a Banari, borgo del Meilogu, in provincia di Sassari, nel nord ovest della Sardegna, l’atteso appuntamento con la “Festa dell’asinello“. Protagonista della sagra saranno panini e piatti a base di asinello, ma saranno disponibili in menù diverse varianti per accontentare tutti i gusti!

Per rinfrescare l’ugola non mancheranno fiumi di birra, ma anche del buon vino. L’appuntamento è ai campetti comunali di via Laconi a Banari a partire dalle ore 19:30.

Festa dell’asinello 2024 a Banari:

Sabato, 13 luglio 2024:

dalle ore 19:00 – Campetti comunali di via Laconi – Festa dell’asinello

Menu sagra dell’Asinello:

Panini caldi

Piatti composti con ghisadu d’asino

Birra alla spina, vino e bibite fresche

Dove dormire a Banari:

A Banari ti consigliamo di dormire al B&B S’Asilo, altre strutture ricettive sono disponibili anche nei paesi vicini.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La sagra è organizzata dal comitato per la Festa di San Lorenzo Martire a Banari. Una festa importante, anche perché l’antica “Villa de Vanari” nacque probabilmente grazie all’unione di 3 centri abitati più piccoli di età medievale: quello intorno alla chiesa di San Giacomo (dove oggi c’è soltanto l’omonima piazza) e gli insediamenti monastici di San Michele e, appunto, San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo, nella parte bassa del paese e la sua festa si svolge il 9, 10, 11 e 12 agosto.

Per maggiori info e dettagli ti rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore della Festa di San Lorenzo Martire a Banari.

Come arrivare a Banari:

Altri eventi importanti a Banari:

