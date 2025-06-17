L’evento si svolgerà presso il campo sportivo del paese, con un ricco menù a base di carne di pecora, intrattenimento per i più piccoli e serata danzante con musica dal vivo e DJ set. Leggi tutti i dettagli!

Sagra della pecora 2025 a Siamanna: si svolgerà nella serata di sabato 21 giugno 2025 la “Sagra della pecora” di Siamanna, piccolo borgo di meno di mille abitanti in provincia di Oristano, che noi conosciamo già per la “Sagra dei ravioli” (che si svolge solitamente ad agosto).

La sagra della pecora si svolgerà presso il campo sportivo di Siamanna.

Programma Sagra della pecora, Siamanna:

Sabato, 21 giugno 2025:

ore 20:30 – Campo sportivo – Sagra della pecora : menù sagra (servita ai tavoli, prezzi: adulti 15 euro e bambini dai 6 ai 10 anni 10 euro): carne di pecora, malloreddus, patate, cipolle e formaggio, vino e acqua. animazione per bambini con scivolo gonfiabile, pop corn e zucchero filato musica e balli sardi, di gruppo e liscio con il fisarmonicista Silvano Fadda e, a seguire, Dj set con Dario Sarais

Il borgo di Siamanna:

Siamanna si trova nella regione storica del Grighine, così chiamata proprio per la presenza del sistema montuoso del Grighine, la cui vetta più alta Cuccuru Mannu è di poco inferiore ai 700 metri sul livello del mare. Il monte è molto importante da un punto di vista geologico, si tratta infatti di un’ “isola geologica” di 500 milioni di anni fa.

Il borgo venne fondato probabilmente in epoca romana, lungo la strada (“sa ia manna” = Siamanna) che portava da Fordongianus (l’antica Forum Traiani) ad Usellus (una delle due sole colonie romane fondate ai tempi di Giulio Cesare, l’altra è Porto Torres).

Da non perdere una visita alla chiesa di Santa Lucia in centro storico (edificata nel 1512) e alla chiesa campestre di San Giovanni, a circa 2 chilometri dal paese e recentemente restaurata.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzati dalla pro loco di Siamanna e il patrocinio del Comune di Siamanna. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.

Come arrivare a Siamanna:

