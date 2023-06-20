Cronoscalata San Gregorio – Burcei: torna dopo ben 11 anni la cronoscalata più antica della Sardegna, stiamo parlando della trentaduesima edizione della San Gregorio – Burcei, che si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno 2023 tra il 26° e il 36° chilometro della SS125.

L’evento prende il nome di “Trofeo Gianni Vacca – Memorial Guido Concas“. Per chi non lo sapesse, Gianni Vacca fu un pilota cagliaritano molto importante, vincitore della gara nel 1968 e unico sardo ad aggiudicarsi il Rally Internazionale della Sardegna.

Il percorso:

Il percorso di gara è lungo 4 chilometri per un dislivello di 266 metri e una pendenza media del 6%.

Come assistere alla gara:

Sono ben 10 le zone dislocate lungo il percorso, da dove è possibile assistere alla gara in sicurezza, le trovate sul sito ufficiale della corsa (sono le aree in verde nella mappa sopra).

Programma Cronoscalata San Gregorio-Burcei:

Venerdì, 23 giugno 2023:

dalle ore 14:00 alle ore 19:00 – Casa Olla, Quartu Sant’Elena – Verifiche sportive e tecniche

Sabato, 24 giugno 2023:

ore 13:00 – Chiusura strade

dalle ore 14:00 – SS125, km 26,00: Prima manche delle prove ufficiali Seconda manche delle prove ufficiali



Domenica, 25 giugno 2023:

ore 13:00 – Chiusura strade

dalle ore 14:00 – SS125, km 26,00 – Gara 1

a seguire – SS125, km 26,00 – Gara 2

ore 17:30 circa – Piazza Municipio, Burcei – Premiazioni

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato da Aci Cagliari per lo Sport e Automobil Club di Cagliari, con il Patrocinio della Regione Sardegna, di Città Metropolitana di Cagliari e dei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena Elena e Sinnai. Questa è la pagina Facebook della manifestazione sportiva che vi consigliamo di seguire per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma.

Come arrivare a San Gregorio:

Ricordatevi che le strade verranno chiuse alle ore 13:00.

Copyright: foto e manifesto dal sito ufficiale e dai canali social dell’evento, già linkati nel corso dell’articolo.