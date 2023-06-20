Cronoscalata San Gregorio – Burcei torna dopo 11 anni: scopri il programma del 23, 24 e 25 giugno 2023!
Cronoscalata San Gregorio – Burcei: torna dopo ben 11 anni la cronoscalata più antica della Sardegna, stiamo parlando della trentaduesima edizione della San Gregorio – Burcei, che si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno 2023 tra il 26° e il 36° chilometro della SS125.
L’evento prende il nome di “Trofeo Gianni Vacca – Memorial Guido Concas“. Per chi non lo sapesse, Gianni Vacca fu un pilota cagliaritano molto importante, vincitore della gara nel 1968 e unico sardo ad aggiudicarsi il Rally Internazionale della Sardegna.
Il percorso:
Il percorso di gara è lungo 4 chilometri per un dislivello di 266 metri e una pendenza media del 6%.
Come assistere alla gara:
Sono ben 10 le zone dislocate lungo il percorso, da dove è possibile assistere alla gara in sicurezza, le trovate sul sito ufficiale della corsa (sono le aree in verde nella mappa sopra).
Programma Cronoscalata San Gregorio-Burcei:
Venerdì, 23 giugno 2023:
- dalle ore 14:00 alle ore 19:00 – Casa Olla, Quartu Sant’Elena – Verifiche sportive e tecniche
Sabato, 24 giugno 2023:
- ore 13:00 – Chiusura strade
- dalle ore 14:00 – SS125, km 26,00:
- Prima manche delle prove ufficiali
- Seconda manche delle prove ufficiali
Domenica, 25 giugno 2023:
- ore 13:00 – Chiusura strade
- dalle ore 14:00 – SS125, km 26,00 – Gara 1
- a seguire – SS125, km 26,00 – Gara 2
- ore 17:30 circa – Piazza Municipio, Burcei – Premiazioni
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato da Aci Cagliari per lo Sport e Automobil Club di Cagliari, con il Patrocinio della Regione Sardegna, di Città Metropolitana di Cagliari e dei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena Elena e Sinnai. Questa è la pagina Facebook della manifestazione sportiva che vi consigliamo di seguire per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma.
Come arrivare a San Gregorio:
Ricordatevi che le strade verranno chiuse alle ore 13:00.
Copyright: foto e manifesto dal sito ufficiale e dai canali social dell’evento, già linkati nel corso dell’articolo.