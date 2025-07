Sagra del vitello 2024 a Mara: si svolgerà sabato 3 agosto 2024 a Mara, nella regione storica del Meilogu, in provincia di Sassari, nel nord ovest della Sardegna, una nuova edizione della “Sagra del vitello“.

L’evento si svolgerà in piazza Berlinguer a partire dalle ore 20:00. Sono previsti anche balli e divertimento con Gianluca Pittalis. Il costo del ticket per partecipare alle degustazioni è di 15 euro per gli adulti.

A fine cena sarà possibile acquistare anche le tradizionali seadas al costo di 5 euro l’una. Durante l’evento sarà presente anche un chiosco per la somministrazione delle bibite.

Programma Sagra del vitello, Mara:

Sabato, 3 agosto 2024:

ore 20:00 – Piazza Berlinguer – Sagra del vitello, con cibo e musica

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dalla locale pro loco in collaborazione con il Comune di Mara, ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.

Dove si trova e come arrivare a Mara:

Mara è un borgo nella regione storica del Meilogu, in provincia di Sassari, da con confondere con il comune di Maracalagonis, che si trova invece nel cagliaritano e il cui nome viene spesso abbreviato in “Mara“.

Arrivare a Mara è molto facile, si trova infatti a due passi da Pozzomaggiore, che è a sua volta posizionata vicino alla SS131, attenzione semmai agli autovelox in Sardegna.

