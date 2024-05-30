Sagra pani, casu e binu a rasu 2024 a Genuri: scopri il programma di domenica 2 giugno 2024!
Sagra pani, casu e binu a rasu 2024 a Genuri: si svolgerà nella giornata di domenica 2 giugno 2024 (il giorno della “Festa della Repubblica“) la “Sagra pani, casu e binu a rasu” a Genuri, piccolo borgo della Marmilla, alle pendici della Giara, nella provincia del sud Sardegna.
Contestualmente si terrà anche l’appuntamento con “Monumenti Aperti“, per andare alla scoperta dei gioielli di questo piccolo borgo dell’interno della Sardegna.
Programma Sagra pani, casu e binu a rasu, Genuri:
Domenica, 2 giugno 2024:
Mattino:
- ore 10:00 :
- Posa della targa commemorativa di adesione del Comune di Genuri a “Il Cammino di Bonaria”
- Apertura stand degli espositori di prodotti agropastorali e artigianali
- Apertura portoni, dove si potrà assistere alla preparazione di alcuni prodotti locali (formaggio, pasta fresca e pane)
- Karting Club Assemini
- dalle ore 10:00 alle 12:30 – Monumenti aperti 2024 a Genuri (apertura mattutina)
- dalle ore 10:00 alle 13:00 – Panificio artigianale “Sa Moddixia” – Laboratorio del pane
- dalle ore 11:00 alle 13:00 – Esibizione itinerante dei Tumbarinos di Gavoi
Pranzo:
- ore 13:00 – Pranzo con diversi punti ristoro a cura della pro loco, degli esercenti locali e di privati cittadini. Menù pro loco: maccaronis de cibiru, misto salumi e formaggio, pane, acqua e vino (gradita la prenotazione ai numeri 351 835 0676 e 349 574 3831).
Pomeriggio e sera:
- dalle ore 15:00 alle 19:00 – Monumenti aperti 2024 a Genuri (apertura pomeridiana)
- dalle ore 15:30 alle 20:00 – Rassegna organettisti e fisarmonicisti, curata dai maestri Roberto Fadda e Bruno Ghiani
- ore 17:00 – Piazza del milite ignoto – Degustazione pani, cau e binu a rasu
- ore 20:30 – Parco comunale di San Marco – Cena con grigliata di carni presso il punto ristoro pro loco (gradita la prenotazione ai numeri 351 835 0676 e 349 574 3831)
- ore 22:00 – Balli sardi con il maestro Bruno Ghiani
Monumenti Aperti 2024 a Genuri:
I monumenti aprono anche il sabato, ma solo al pomeriggio, a partire dalle ore 15:00:
- Ulivi Plurisecolari dichiarati patrimonio dell’UNESCO
- Nuraghe di San Marco
- Chiesa di San Marco
- Chiesa di San Domino
- Chiesa di Santa Maria
- Museo dell’olio e dell’arte contadina
Per info, aggiornamenti prenotazioni:
Vi consigliamo di rivolgervi alla pro loco di Genuri. Per il pranzo e la cena della pro loco è gradita la prenotazione ai numeri:
- 351 835 0676
- 349 574 3831
Dove si trova e come arrivare a Genuri:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp