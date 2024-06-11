Programma Primavera nel cuore della Sardegna 2024 Lei: nel prossimo weekend – il 15 e 16 giugno 2024 – la manifestazione itinerante “Primavera nel cuore della Sardegna” arriva anche a Lei, piccolo borgo di poco meno di 500 abitanti della provincia di Nuoro, nella regione storica del Marghine, a due passi sia dall’altipiano di Ottana e dalla SS131 (si esce per Birori, guarda la cartina stradale a fine articolo).

In programma per “Sa Oghe ‘e s’Orcu“, questo il nome dato all’evento a Lei, un focus sul pane votivo di San Marco e sul pane in generale, ma anche punti ristoro, svariate cortes, dimostrazioni, tradizioni, musica, balli sardi, l’esibizione di Boes e Merdules di Otttana, i fuochi d’artificio e tanto altro ancora.

Programma Primavera nel cuore della Sardegna, Lei:

Sabato, 15 giugno 2024:

ore 09:30 – Centro storico – Apertura delle cortes

dalle ore 10:00 – Preparazione del pane votivo di San Marco , a cura del Comitato di San Marco.

, a cura del Comitato di San Marco. dalle ore 10:30 – Casa Falchi – Preparazione de “sos maccarrones de arzola”

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – Casa Pintore – Preparazione della pasta tipica leiese (“maccarrones de arzola“, “muzzittos” e “alisanzas“), a cura della Corale Leyese.

(“maccarrones de arzola“, “muzzittos” e “alisanzas“), a cura della Corale Leyese. dalle ore 17:00 – Casa Fadda – Dimostrazione della lavorazione delle palme , a cura di Gavino Pintore

, a cura di Gavino Pintore dalle ore 18:30 alle ore 20:30 – Centro storico – Musica itinerante con il gruppo Ermosuras lungo il percorso delle cortes

lungo il percorso delle cortes ore 21:00 – Centro storico – Chiusura delle cortes

ore 22:00 – Terrazza panoramica – Serata di balli sardi con il gruppo Ermosuras

Domenica, 16 giugno 2024:

ore 09:30 – Centro storico – Apertura delle cortes

dalle ore 10:00 – Preparazione del pane votivo di San Marco , a cura del Comitato di San Marco.

, a cura del Comitato di San Marco. dalle ore 10:30 – Casa Falchi – Preparazione de “sos maccarrones de arzola”

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – Casa Pintore – Preparazione della pasta tipica leiese (“maccarrones de arzola“, “muzzittos” e “alisanzas“), a cura della Corale Leyese.

(“maccarrones de arzola“, “muzzittos” e “alisanzas“), a cura della Corale Leyese. dalle ore 17:00 – Casa Fadda – Dimostrazione della lavorazione delle palme , a cura di Gavino Pintore

, a cura di Gavino Pintore dalle ore 18:00 – Centro storico – Esibizione de Sos Merdules bezzos de Otzana

dalle ore 18:30 alle ore 20:30 – Centro storico – Musica itinerante lungo il percorso delle cortes con la voce di Alessandro Magrini , accompagnato dall’ organetto di Antonio Mastio

, accompagnato dall’ ore 21:00 – Chiusura delle Cortes

ore 22:00 – Terrazza panoramica – Serata di balli sardi con il gruppo etnico “Inghirios” .

. ore 23:00 – Località Su Padru – Fuochi d’artificio

Cartina di Lei e mappa di cortes e punti ristoro:

Cartina stradale del centro storico di Lei, con segnate cortes, bar e punti ristoro del paese per l’edizione 2024 della “Primavera nel cuore della Sardegna“.

in aggiornamento al 2024 nei prossimi giorni

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per qualsiasi eventuale variazione al programma, vi rimando alla pagina Facebook del Comune di Lei.

Dove si trova e come arrivare a Lei:

