Sapori e Tradizioni 2023 a Sorso: si svolgerà nella giornata di sabato 29 aprile 2023 la terza edizione della manifestazione “Sapori e Tradizioni” a Sorso, che fa parte del più ampio cartellone della “Primavera in Romangia” del quale far parte anche il successivo concerto del 1° maggio (sempre a Sorso).

In programma per “Sapori e tradizioni” ci sono espositori, maschere tradizionali, maialetti cucinati a vista, i costumi della Romangia, fuochi d’artificio e tanto altro ancora.

Programma Sapori & Tradizioni 2023, Sorso:

Sabato, 29 aprile 2023:

dalle ore 09:00 – Piazza Bonfigli – Verranno cucinati i Maialetti a vista

dalle ore 10:30 – Piazza San Pantaleo, via Vittorio Emanuele, Piazza Bonfigli – Allestimento stand

ore 15:00 – Piazza San Pantaleo, via Vittorio Emanuele, piazza Bonfigli – Apertura della Mostra Mercato , con più di 20 stand dedicati alle maestranze artigianali ed enogastronomiche della Regione Sardegna.

ore 18:30 – Da viale Cottoni (piazzale della stazione), sino a Piazza San Pantaleo – Sfilata dei costumi tradizionali della Romangia , all’arrivo esibizione del coro della Corale Santa Croce di Sorso. Partecipano alla sfilata anche le maschere delle tradizione sarda: Mammuthones e Issohadores di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana , Sos Corriolos di Neoneli, Sos Gigantos di Sennori, Costume di Sorso , Costume di Sennori ( Sos femineddos) Coro polifonico di Sennori

dalle ore 19:30 alle 20:00 – piazza Bonfigli – Distribuzione piatto tipico sardo con maialetto e vino locale

ore 22:00 – Spettacolo pirotecnico, a cura della Bench Press Sorso

