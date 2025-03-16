Scopri il programma completo della “Primavera in Marmilla” con le nuove tappe, gli eventi enogastronomici e feste popolari da non perdere tra cultura, cibo e tradizione!

Torna anche quest’anno su Sardegna in blog, una delle manifestazioni più interessanti della primavera in Sardegna, malgrado sia giovanissima, siamo arrivati, infatti, solo alla sua terza edizione. Stiamo parlando della “Primavera in Marmilla“, che partirà domenica prossima da Turri, dove si sta svolgendo contemporaneamente “Tulipani in Sardegna“.

Per chi non avesse ancora sentito parlare, la “Primavera in Marmilla” è un cartellone di eventi che in questa sua seconda edizione interesserà 9 paesi della Marmilla, durante la stagione primaverile: dal 23 marzo al 22 giugno 2025 .

E questa è la prima grande novità, gli appuntamenti in calendario aumentano della metà, passando da 6 a 9: entrano anche Collinas, Genuri e Villanovaforru Basta questo a testimoniare il successo della manifestazione, ma anche l’importanza della promozione unica degli eventi del territorio.

Gli appuntamenti includono sia format di nuova concezione, sia eventi già molto conosciuti e apprezzati dal pubblico (come la sagra della mandorla di Villanovafranca, la sagra de su Pani Arrubiu a Tuili e la “new entry” di Pani, Casu e Binu a Rasu a Genuri). Spesso gli appuntamenti si svolgono in concomitanza con la manifestazione Monumenti Aperti.

Calendario Primavera in Marmilla 2025:

E allora ecco il calendario completo della “Primavera in Marmilla“, ormai sapete come funziona sul nostro blog per i calendari degli eventi ricorrenti: i programmi già aggiornati al 2025 sono quelli con l’apposita nota di fianco al nome dell’evento, altrimenti trovate il programma dell’anno precedete. In tal caso tornate a trovarci più sotto evento, quando troverete sicuramente il programma aggiornato al 2025.

Domenica, 23 marzo 2025:

Turri – Turri Produce, con degustazioni di prodotti tipici, tulipani e intrattenimento – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 27 aprile 2025:

Pauli Arbarei – Sagra delle fave di Pauli Arbarei – AGGIORNATO AL 2025

Lunedì, 1 maggio 2025 ( NUOVA DATA ):

Setzu – Sagra de sa fregua e pani indorau – RINVIATO DAL GIORNO DI PASQUETTA

Domenica, 4 maggio 2025:

Tuili – Sagra de su Pani Arrubiu (26ª edizione) – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 11 maggio 2025:

Villamar – Monumentus& Saboris (“Le rotte del grano”) – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 18 maggio 2025:

Villanovafranca – Sagra della mandorla (24ª edizione) – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 25 maggio 2025:

Collinas – Festa dell’Ospitalità Contadina – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 1° giugno 2025:

Genuri – Sagra Pani, Casu e Binu a Rasu (23ª edizione) – AGGIORNATO AL 2025

Domenica, 22 giugno 2025:

Villanovaforru – Solstizio Archeologico – NUOVO

Cosa troveremo a ogni appuntamento di Primavera in Marmilla?

In ogni tappa del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il “Villaggio Marmilla“, posizionato strategicamente al centro di ogni evento per offrire un punto di riferimento ai visitatori.

All’interno del sopracitato Villaggio sarà dedicata un’area specifica al “GAL Marmilla“, insieme a un banco adesioni per il progetto “Discover Marmilla“. Questo spazio sarà riservato agli operatori economici del settore turistico, con l’obiettivo di favorire la promozione integrata dell’offerta territoriale e creare nuove opportunità di collaborazione.

Oltre agli appuntamenti in programma, anche quest’anno il Museo del Territorio a Sa Corona Arrùbia e l’adiacente Parco Botanico ospiteranno eventi speciali fuori cartellone. Un’occasione unica per scoprire la straordinaria biodiversità della flora e della fauna locali, in un ambiente che continua a sorprendere e affascinare i suoi visitatori.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Esiste una pagina Facebook dedicata, allo stesso tempo noi aggiorneremo di volta il volta questo articolo inserendo il programma di ogni evento, nel quale potrete trovare anche i contatti degli organizzatori sul territorio.

