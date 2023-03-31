Eventi 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023 in Sardegna: dopo la vera e propria abbuffata di sagre ed eventi della scorsa settimana, questo weekend assistiamo ad una fase di maggiore calma, con due grandi eventi civili – la “Festa del cioccolato” a Cagliari e la “Sagra degli asparagi e del finocchietto selvatico” a Boroneddu – e l’inizio della “Settimana Santa in Sardegna“, con la “Domenica delle palme“.

Proseguono anche le manifestazioni floreali primaverili, con i tulipani assoluti protagonisti, sia a Turri con “Tulipani di Sardegna” che a Pimentel con il “Giardino di Lù“. A Turri ci sarà anche il primo appuntamento con la “Primavera in Marmilla” con “Turri Produce“.

Intanto a Cagliari e Sassari si correrà una nuova edizione di Vivicittà. Spettacolo all’Unipol Domus di Cagliari, alla Sardegna Arena arriva infatti la rivelazione Sudtirol allenata da Miter Bisoli, per il big match della Serie B di calcio. Ad Alghero invece spettacolo automobilistico con la 61ma edizione della cronoscalata Alghero Scala Piccada.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 31 marzo, 1 e 2 aprile 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.