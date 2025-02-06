Assazza su meu a Olmedo: si svolgerà nella serata di sabato 22 marzo 2025 l’evento “Assazza su meu” a Olmedo, a due passi da Alghero. L’appuntamento è a partire dalle ore 19:30 nelle case e cantine del centro storico di Olmedo, per assaggiare e degustare vini di qualità prodotti artigianalmente e piatti tipici della tradizione locale.

Così spiegano gli organizzatori su Facebook:

E’ come, tornando indietro nel tempo, che molti agricoltori del nostro Paese nelle loro case o cantine ti facevano gustare, la propria produzione di Vino, accompagnandola con dei salumi, formaggi e tante altre piccole prelibatezze che loro producevano. Alcuni di noi sono agricoltori, altri appassionati enogastronomici che da anni ormai, cercano di rivivere quei momenti e organizzano questo evento che ha lo scopo principale di condividere con gli ospiti l’ospitalità che ci è stata tramandata.

Il costo del ticket è di 15 euro a persona.

Leggi anche: Eventi e sagre in Sardegna!

Programma Assazza su meu, Olmedo:

Sabato, 22 marzo 2025:

dalle ore 19:30 – Centro storico di Olmedo – Assazza su meu : serata in piazza a degustare vini artigianali di qualità assieme a piatti tipici della tradizione locale. Postazioni in aggiornamento nelle prossime settimane

: serata in piazza a degustare vini artigianali di qualità assieme a piatti tipici della tradizione locale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione “Assazzasumeu Cunfraria de Assazos“, in collaborazione con il Comune di Olmedo e la Pro loco Olmedo Aps. ad essi vi invitiamo a rivolgervi per avere maggiori dettagli.

Come arrivare a Olmedo:

Ecco dove si trova Olmedo, subito a nord di Alghero, lungo la strada statale per Sassari.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: