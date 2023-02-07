Airbnb: ecco come avviare un business in Italia

Airbnb è una piattaforma di affitti di alloggi brevi che ha rivoluzionato il settore turistico.

Fondata nel 2008, oggi Airbnb è presente in tutto il mondo e offre ai viaggiatori la possibilità di trovare alloggi unici e accoglienti in tutte le destinazioni. Il successo di Airbnb è stato enorme, con milioni di utenti che utilizzano la piattaforma per prenotare alloggi in tutto il mondo.

In Italia, Airbnb sta diventando sempre più popolare e sta offrendo molte opportunità per avviare un business. Gli host su Airbnb possono guadagnare denaro affittando una stanza o un intero appartamento ai viaggiatori. Con la crescente domanda di alloggi alternativi, diventare un host su Airbnb in Italia potrebbe essere un’opportunità redditizia per molti.

In questo articolo vedremo quali sono i requisiti per aprire un Airbnb e sviluppare un Airbnb in Italia. Ma visto che il nostro sito parla di Sardegna, vi consigliamo anche una lettura attenta delle “Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast (b&b) in Sardegna, di cui all’articolo 16 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo)”.

Come diventare un host su Airbnb

Per diventare un host su Airbnb, ci sono alcuni requisiti che devi soddisfare. Ad esempio, devi essere maggiorenne e avere un alloggio che rispetti le politiche della piattaforma, come ad esempio la sicurezza e le norme locali.

Per iniziare, devi registrarti sul sito di Airbnb e creare un account. Questo processo richiede pochi minuti e ti permette di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma.

Una volta registrato, devi scegliere il tipo di alloggio che vuoi affittare. Puoi scegliere di affittare una stanza singola, un intero appartamento o una casa intera. Questa scelta dipende dalle tue preferenze e dalla disponibilità del tuo alloggio.

Infine, devi creare un annuncio attraente per attirare i viaggiatori. Nell’annuncio, devi descrivere l’alloggio e le sue caratteristiche, inclusa una galleria di foto. È importante che l’annuncio sia ben scritto e che presenti l’alloggio nel modo migliore possibile.

Preparazione dell’alloggio

La preparazione dell’alloggio è un elemento fondamentale per l’avvio e la riuscita del tuo airbnb. I passi fondamentali sono:

adeguamento alle norme di sicurezza: è importante che l’alloggio soddisfi tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi locali, come l’installazione di rilevatori di fumo o la predisposizione di estintori.

arredamento e decorazione: l’arredamento e la decorazione dell’alloggio devono essere scelti con attenzione per garantire un’esperienza confortevole agli ospiti. Questo comporta la selezione di mobili e accessori adeguati e la creazione di un’atmosfera accogliente.

fornitura di comfort e servizi extra: offrire servizi extra e comfort come Wi-Fi, biancheria da letto e da bagno, e prodotti per la colazione possono fare la differenza e rendere la tua proprietà più attraente per gli ospiti.

foto professionali dell’alloggio: le foto dell’alloggio devono essere chiare, nitide e professionali per attirare l’attenzione degli ospiti e destare in loro l’interesse per prenotare il tuo spazio.

Gestione delle prenotazioni e delle recensioni

Per gestire al meglio il tuo Airbnb dovrai porre l’attenzione sulle seguenti attività che, se fatte nel modo corretto ti permetteranno di far crescere in termini di reputazione la tua attività:

rispondere alle richieste di prenotazione: è importante rispondere tempestivamente alle richieste di prenotazione per evitare che gli ospiti vadano altrove. Airbnb fornisce un sistema di messaggistica integrato per comunicare con gli ospiti e rispondere alle loro domande.

gestione della disponibilità: una volta che un alloggio è stato prenotato, è importante assicurarsi che sia disponibile per il periodo richiesto. Airbnb offre un sistema di calendario integrato che permette di tenere traccia della disponibilità e di evitare sovrapposizioni.

Interazione con i viaggiatori: una volta che gli ospiti sono arrivati, è importante mantenere una buona comunicazione con loro per assicurarsi che abbiano una buona esperienza. Airbnb fornisce anche un sistema di messaggistica integrato per comunicare con gli ospiti durante il loro soggiorno.

ricezione e gestione delle recensioni: alla fine del soggiorno, gli ospiti lasciano una recensione su Airbnb. È importante rispondere a queste recensioni, sia per ringraziare gli ospiti per aver scelto il proprio alloggio, sia per gestire eventuali problemi o commenti negativi. Le recensioni positive possono aiutare a migliorare la visibilità dell’annuncio e aumentare le prenotazioni future.

Apertura della Partita IVA e gestione amministrativa e fiscale

Prima di avviare il tuo airbnb dovrai aprire Partita IVA come ditta individuale commerciale con il codice ATECO 55.20.51 che identifica l’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Per aprire la tua attività e gestire il lato amministrativo e fiscale è consigliabile affidarsi ad un commercialista come Fiscozen che ti possa supportare per la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali.

In questo modo potrai risparmiare tempo e dedicarlo alla crescita del tuo business.

