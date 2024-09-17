Festa di San Girolamo a Capoterra: weekend importante a Capoterra dove si potrà partecipare ai festeggiamenti in onore di San Girolamo (o “Santu Gironi“), Sacerdote e Dottore della Chiesa, che interesserà sia diverse località e piazze del centro storico, sia la chiesa campestre dal 18 al 22 settembre 2024 .

Di seguito il programma completo della festa di San Girolamo, sia religioso che civile. Ricordo che Capoterra è un importante e popoloso centro abitato della Città metropolitana di Cagliari, subito a ovest del capoluogo.

Programma religioso della Festa San Girolamo a Capoterra:

Programma civile San Girolamo 2024 a Capoterra:

Venerdì, 20 settembre 2024:

ore 21:00 – Sagrato chiesa di San Girolamo – Cena alla campidanese, accompagnata da musica e canti tradizionali a cura del gruppo AMA & Suoni Alternativi

Sabato, 21 settembre 2024:

ore 13:00 – Sagrato chiesa di San Girolamo – Pranzo con malloreddus alla campidanese e vitella in umido

ore 20:30 – Corso Gramsci (fronte cimitero) – Spettacolo pirotecnico coni fuochi d’artificio della ditta contini di Serdiana

della ditta contini di Serdiana ore 21:30 – Piazza Liori – Concerto rock con: Tribulia Cattivik

con:

Domenica, 22 settembre 2024:

ore 22:00 – Spettacolo di cabaret di Benigo Urgu in #Forever

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Comitato San Girolamo – Sant’Antonio a Capoterra e quella del sindaco Beniamino Garau.

Dove si trova Capoterra e come arrivare:

Copyright: foto copertina, manifesto e info dalla pagina Facebook del sindaco di Capoterra,

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: