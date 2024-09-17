Santu Gironi 2024 a Capoterra: ecco il programma completo dal 18 al 22 settembre 2024!
Festa di San Girolamo a Capoterra: weekend importante a Capoterra dove si potrà partecipare ai festeggiamenti in onore di San Girolamo (o “Santu Gironi“), Sacerdote e Dottore della Chiesa, che interesserà sia diverse località e piazze del centro storico, sia la chiesa campestre dal 18 al 22 settembre 2024.
Di seguito il programma completo della festa di San Girolamo, sia religioso che civile. Ricordo che Capoterra è un importante e popoloso centro abitato della Città metropolitana di Cagliari, subito a ovest del capoluogo.
Programma religioso della Festa San Girolamo a Capoterra:
Programma civile San Girolamo 2024 a Capoterra:
Venerdì, 20 settembre 2024:
- ore 21:00 – Sagrato chiesa di San Girolamo – Cena alla campidanese, accompagnata da musica e canti tradizionali a cura del gruppo AMA & Suoni Alternativi
Sabato, 21 settembre 2024:
- ore 13:00 – Sagrato chiesa di San Girolamo – Pranzo con malloreddus alla campidanese e vitella in umido
- ore 20:30 – Corso Gramsci (fronte cimitero) – Spettacolo pirotecnico coni fuochi d’artificio della ditta contini di Serdiana
- ore 21:30 – Piazza Liori – Concerto rock con:
- Tribulia
- Cattivik
Domenica, 22 settembre 2024:
- ore 22:00 – Spettacolo di cabaret di Benigo Urgu in #Forever
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Comitato San Girolamo – Sant’Antonio a Capoterra e quella del sindaco Beniamino Garau.
Dove si trova Capoterra e come arrivare:
Copyright: foto copertina, manifesto e info dalla pagina Facebook del sindaco di Capoterra,
