Festa di Santa Maria delle Neve 2024 ad Arzachena, programma civile e religioso: torna anche quest’anno sul nostro blog, la festa patronale di Arzachena, la famosa meta balneare del nord est della Sardegna così amata da sardi e turisti.

Bene, la “Festa di Santa Maria delle Neve” ad Arzachena si svolgerà il 12, 13, 14 e 15 settembre 2024 e, anche quest’anno, gli organizzatori hanno fatto le cose in grande.

Dopo il concerto di Noemi di due anni fa e di Alvaro Soler lo scorso anno, stavolta i protagonisti saranno diversi, a partire da Skin, l’energetica frontman degli Skunk Anansie, che si esibirà nella serata di sabato, assieme a Pippo Palmieri dello Zoo di 105, Sophie and The Giant, Passione a 90 e Danyjeey.

Festa patronale Arzachena 2024, programma:

Giovedì, 12 settembre 2024:

ore 19:00 – Piazza Risorgimento – Apertura degli stand degli espositori

ore 21:00 – Piazza Pio XII – Gara con i cantadores a chiterra : Emanuele Bazzoni, Franco Dessena e Daniele Giallara. accompagnamento alla chitarra di Nino Manca e Alessandro Carta, mentre alla fisarmonica ci sarà Claudio Dessena;

ore 21:00 – Piazza Risorgimento – Ballo liscio con Mirko Putzu e la sua scatenata fisarmonica

Venerdì, 13 settembre 2024:

ore 16:00 – Abitazione del presidente – Raduno del comitato e ritiro bandiera

ore 17:00 – Piazza Risorgimento – Animazione per bambini

ore 18:30 – Tempio vecchio di Santa Maria della Neve, in piazza Risorgimento – Cerimonia delle bandiere ed omaggio ai Santi Patroni

ore 19:00 : Piazza Risorgimento – Apertura degli stand degli espositori

ore 19:00 – Tempio di Santa Maria della Neve, in via Tenente Sanna – Vespri e Santa Messa

ore 20:00 – Piazza Risorgimento: Musica con la MI LA Band Spettacolo di cabaret con Antonio Mezzancella



Sabato, 14 settembre 2024:

ore 16:00 – Tempio di Santa Maria della Neve, in via Tenente Sanna – Processione dei Santi Patroni attraverso i rioni cittadini

ore 18:00 – Tanca di Lu Palu – Animazione per bambini

ore 19:00 – Tempio di Santa Maria della Neve, in via Tenente Sanna – Santa Messa , presieduta da Don Mirco Barone. La funzione religiosa sarà accompagnata dai canti del coro parrocchiale “Cantiamo con gioia”

ore 20:00 – Tanca di Lu Palu – Arzachena Endless Summer Festival con la partecipazione di:
Danyjeey
Pippo Palmieri dello Zoo di 105
Sophie and The Giant
Passione a 90
Skin

con la partecipazione di:

Domenica, 15 settembre 2024:

ore 10:00 – Tempio di Santa Maria della Neve, in via Tenente Sanna – Processione solenne dei Santi Patroni

ore 11:00 – Tempio di Santa Maria della Neve, in via Tenente Sanna – Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano Sua Eccellenza Monsignor Roberto Fornaciari e accompagnata dai canti del coro parrocchiale "Don Bosco" e dalla partecipazione della cantante Maria Giovanna Cherchi

ore 16:00 – Viale Paolo Dettori – Palio della Stella Città di Arzachena, evento organizzato in collaborazione con l'associazione "Cavalieri di Arzachena"

ore 20:00 – Piazza Risorgimento – Concerto di Maria Giovanna Cherchi

a seguire – Piazza Risorgimento:
Spettacolo comico con Alessandro Pili, il "Sindaco di Scraffingiu"
Estrazione premi della lotteria
Saluti del Comitato

ore 24:00 – Bastione della chiesa Santa Lucia – Fuochi d’artificio

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o per eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, sempre possibili, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Comune di Arzachena.

Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:

