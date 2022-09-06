Aeroporto di Cagliari è record di passeggeri nazionali: lo dicono tutti gli indicatori, è stata finora un’estate da record, con numeri di arrivi e presenze che alla fine potrebbero essere persino superiori a quelli 2019, l’ultimo anno pre Covid, che a sua volta era stato record. Adesso, a ulteriore conferma, arrivano i dati dell’aeroporto di Cagliari, il più grande e trafficato della Sardegna, che ha raggiunto un traguardo storico nell’estate 2022: circa 1,5 milioni di passeggeri che hanno viaggiato sulle sole tratte nazionali tra maggio e agosto 2022.

Negli ultimi 4 mesi, ovvero dall’inizio della Summer IATA 2022, sono stati infatti circa 2,1 milioni i passeggeri totali che hanno scelto l’Aeroporto di Cagliari, di cui circa 1,5 milioni hanno viaggiato sulle direttrici nazionali e oltre 600.000 su quelle internazionali.

Il dato complessivo si attesta sui valori pre pandemia, con una crescita molto forte per il segmento

domestico, che ha fatto registrare il dato più alto di sempre, con un:

+6% rispetto allo stesso periodo del 2019;

rispetto allo stesso periodo del 2019; +37% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Buone notizie, anche se meno entusiasmanti sul fronte dei passeggeri internazionali, la crescita del +137% nel confronto con il 2021 è infatti sufficiente a raggiungere il 90% di tutto il traffico estero pre-

pandemia.

Volgendo invece lo sguardo ai primi 8 mesi dell’anno, l’Aeroporto di Cagliari–Elmas sfiora i 3 milioni di passeggeri, con una crescita del +88% rispetto allo stesso periodo del 2021.

