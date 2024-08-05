Golfo Aranci Mon Amour 2024: ecco il programma degli eventi di agosto 2024 a Golfo Aranci!
Golfo Aranci Eventi Agosto 2024: tra le mete balneari più amate dagli italiani in vacanza c’è anche Golfo Aranci, con le sue splendide spiagge cittadine e non solo. Ma cosa fare alla sera? L’amministrazione comunale ha preparato un importante calendario di eventi serali, per la gioia di locali e turisti, che avranno così modo di godersi al meglio il fresco della sera tra risate, buon cibo, balli e concerti.
Vediamo allora il programma degli eventi di agosto 2024 a Golfo Aranci, che è stato appena diffuso dall’ufficio turistico. Già nell’articolo sugli eventi dello scorso weekend vi avevamo il grande spettacolo di fuochi d’artificio sul lungomare di inizio agosto e la successiva serata dedicata alle degustazioni di vino.
Eventi Agosto 2024 a Golfo Aranci:
- 2 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Fuochi D’artificio E Dj Set (Loc. Prima Spiaggia)
- 3 agosto 2024 – ore 19:00 – Piazza Cossiga – Golfo Aranci Wine
- 4 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
- 5 agosto 2024 – ore 21.30 – Piazza Cossiga – Valentina Persia con lo spettacolo “Ma Che Ti Ridi? Tour 2024“
- 6 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
- 8 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga:
- Finale Regionale Mister e Miss Europa
- Spettacolo di cabaret con Fubelli
- 9 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz
- 10 agosto 2024 – ore 21:00:
- Itinerante – Carrasciali Timpiesu in Tour a Golfo Aranci
- Piazza Cossiga – Sagra Delle Fritelle
- 11 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Risate Sonore, spettacolo di cabaret con Benito Urgu, G. Masia e Pino e Gli Anticorpi
- 12 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
- 13 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
- 14 agosto 2024 – ore 21:00 – 56° Sagra Del Pesce: quintali di dorata frittura sotto le stelle + Band di Carlo Addis
- 15 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Dj Zoo 105
- 16 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Cossiga –
- Max Giusti – Spettacolo Bollicine
- Serata Jazz
- 17 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Il Volo (gruppo musicale di Olbia ndr)
- 18 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
- 20 agosto 2024 – ore 21:00 – Lungomare La Dolce Vita – Sulle Onde di Marconi, spettacolo di Gavino Murgia
- 21 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
- 23 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Concerto di Renga e Nek
- 24 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Isola in Gallura, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro
- 25 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Ema Stokholma, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro
- 26 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Nervo – Dj dall’australia
- 27 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Emis Killa+ Dj Ellen + Dj Sina
- 28 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Mamacita
- 30 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz
- 31 agosto 2024 – ore 22:00 – Anfiteatro Comunale – XXII° Simposio Del Folklore Sardo
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle pagine social del Comune e dell’ufficio turistico di Golfo Aranci.
Dove si trova e come arrivare a Golfo Aranci:
Golfo Aranci si trova a nord della città di Olbia, in direzione della Costa Smeralda.
