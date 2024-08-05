Golfo Aranci Mon Amour 2024: ecco il programma degli eventi di agosto 2024 a Golfo Aranci!

Daniele Puddu 5 Agosto 2024
Eventi agosto 2024 a Golfo Aranci, manifesto

Golfo Aranci Eventi Agosto 2024: tra le mete balneari più amate dagli italiani in vacanza c’è anche Golfo Aranci, con le sue splendide spiagge cittadine e non solo. Ma cosa fare alla sera? L’amministrazione comunale ha preparato un importante calendario di eventi serali, per la gioia di locali e turisti, che avranno così modo di godersi al meglio il fresco della sera tra risate, buon cibo, balli e concerti.

Vediamo allora il programma degli eventi di agosto 2024 a Golfo Aranci, che è stato appena diffuso dall’ufficio turistico. Già nell’articolo sugli eventi dello scorso weekend vi avevamo il grande spettacolo di fuochi d’artificio sul lungomare di inizio agosto e la successiva serata dedicata alle degustazioni di vino.

Eventi Agosto 2024 a Golfo Aranci:

  • 2 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Fuochi D’artificio E Dj Set (Loc. Prima Spiaggia)
  • 3 agosto 2024 – ore 19:00 – Piazza Cossiga – Golfo Aranci Wine
  • 4 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
  • 5 agosto 2024 – ore 21.30 – Piazza Cossiga – Valentina Persia con lo spettacolo “Ma Che Ti Ridi? Tour 2024
  • 6 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
  • 8 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga:
    • Finale Regionale Mister e Miss Europa
    • Spettacolo di cabaret con Fubelli
  • 9 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz
  • 10 agosto 2024 – ore 21:00:
    • Itinerante – Carrasciali Timpiesu in Tour a Golfo Aranci
    • Piazza Cossiga – Sagra Delle Fritelle
  • 11 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Risate Sonore, spettacolo di cabaret con Benito Urgu, G. Masia e Pino e Gli Anticorpi
  • 12 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
  • 13 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
  • 14 agosto 2024 – ore 21:00 – 56° Sagra Del Pesce: quintali di dorata frittura sotto le stelle + Band di Carlo Addis
  • 15 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Dj Zoo 105
  • 16 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Cossiga –
    • Max Giusti – Spettacolo Bollicine
    • Serata Jazz
  • 17 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Il Volo (gruppo musicale di Olbia ndr)
  • 18 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita
  • 20 agosto 2024 – ore 21:00 – Lungomare La Dolce Vita – Sulle Onde di Marconi, spettacolo di Gavino Murgia
  • 21 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores
  • 23 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Concerto di Renga e Nek
  • 24 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Isola in Gallura, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro
  • 25 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Ema Stokholma, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro
  • 26 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Nervo – Dj dall’australia
  • 27 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Emis Killa+ Dj Ellen + Dj Sina
  • 28 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Mamacita
  • 30 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz
  • 31 agosto 2024 – ore 22:00 – Anfiteatro Comunale – XXII° Simposio Del Folklore Sardo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle pagine social del Comune e dell’ufficio turistico di Golfo Aranci.

Dove si trova e come arrivare a Golfo Aranci:

Golfo Aranci si trova a nord della città di Olbia, in direzione della Costa Smeralda.

