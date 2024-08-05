Golfo Aranci Eventi Agosto 2024: tra le mete balneari più amate dagli italiani in vacanza c’è anche Golfo Aranci, con le sue splendide spiagge cittadine e non solo. Ma cosa fare alla sera? L’amministrazione comunale ha preparato un importante calendario di eventi serali, per la gioia di locali e turisti, che avranno così modo di godersi al meglio il fresco della sera tra risate, buon cibo, balli e concerti.

Vediamo allora il programma degli eventi di agosto 2024 a Golfo Aranci , che è stato appena diffuso dall’ufficio turistico. Già nell’articolo sugli eventi dello scorso weekend vi avevamo il grande spettacolo di fuochi d’artificio sul lungomare di inizio agosto e la successiva serata dedicata alle degustazioni di vino.

Eventi Agosto 2024 a Golfo Aranci:

2 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Fuochi D’artificio E Dj Set (Loc. Prima Spiaggia)

(Loc. Prima Spiaggia) 3 agosto 2024 – ore 19:00 – Piazza Cossiga – Golfo Aranci Wine

4 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita

5 agosto 2024 – ore 21.30 – Piazza Cossiga – Valentina Persia con lo spettacolo “Ma Che Ti Ridi? Tour 2024“

con lo spettacolo “Ma Che Ti Ridi? Tour 2024“ 6 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores

8 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga: Finale Regionale Mister e Miss Europa Spettacolo di cabaret con Fubelli

9 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz

10 agosto 2024 – ore 21:00: Itinerante – Carrasciali Timpiesu in Tour a Golfo Aranci Piazza Cossiga – Sagra Delle Fritelle

11 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – R isate Sonore, spettacolo di cabaret con Benito Urgu, G. Masia e Pino e Gli Anticorpi

12 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita

13 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores

14 agosto 2024 – ore 21:00 – 56° Sagra Del Pesce : quintali di dorata frittura sotto le stelle + Band di Carlo Addis

: quintali di dorata frittura sotto le stelle + Band di Carlo Addis 15 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Dj Zoo 105

16 agosto 2024 – ore 21:30 – Piazza Cossiga – Max Giusti – Spettacolo Bollicine Serata Jazz

17 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Il Volo (gruppo musicale di Olbia ndr)

(gruppo musicale di Olbia ndr) 18 agosto 2024 – ore 22:30 – Lungomare La Dolce Vita – Il Salotto Della Dolce Vita

20 agosto 2024 – ore 21:00 – Lungomare La Dolce Vita – Sulle Onde di Marconi , spettacolo di Gavino Murgia

, spettacolo di Gavino Murgia 21 agosto 2024 – ore 21:00 – Piazza Cossiga – Coro Sos Astores

23 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Concerto di Renga e Nek

24 agosto 2024 – ore 21:00 – Itinerante – Isola in Gallura , per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro

, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro 25 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Ema Stokholma , per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro

, per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Sant’ Isidoro 26 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Nervo – Dj dall’australia

27 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Emis Killa+ Dj Ellen + Dj Sina

28 agosto 2024 – ore 22:00 – Piazza Cossiga – Gamf – Mamacita

30 agosto 2024 – ore 21:30 – Lungomare La Dolce Vita – Serata Jazz

31 agosto 2024 – ore 22:00 – Anfiteatro Comunale – XXII° Simposio Del Folklore Sardo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle pagine social del Comune e dell’ufficio turistico di Golfo Aranci.

Dove si trova e come arrivare a Golfo Aranci:

Golfo Aranci si trova a nord della città di Olbia, in direzione della Costa Smeralda.

