Estate Siniscolese 2022, tutte le date e gli appuntamenti di luglio, agosto e settembre: anche lo scorso anno, malgrado la pandemia, Siniscola non tradì la sua fama di località allegra e spensierata, con tanti eventi organizzati per divertire locali e turisti alla sera. Ma adesso, con la fine dell’emergenza, si è tornati alla solita marea di eventi estivi per tutti i gusti!

Siniscola, lo ricordo, è un vivace borgo della della Baronia, in provincia di Nuoro, ma già nel nord est della Sardegna, una mezz’ora di macchina a sud di San Teodoro in Gallura.

Quindi, sulla via del ritorno dalle sue bellissime spiagge – spiaggia di La Caletta, le dune di Capo Comino, la magnifica Berchida – godetevi pure il fresco della sera partecipando ad uno dei tanti eventi di luglio e agosto e settembre 2022 a Siniscola, La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino.

Siniscola Eventi Luglio 2022:

Nel momento in cui scriviamo questo articolo in realtà gli eventi di Siniscola sono già iniziati, per questo abbiamo tagliato il calendario degli appuntamenti estivi nel borgo della Baronia, facendolo partire direttamente dalla data odierna, l’8 luglio 2022.

E allora proprio stasera ecco la “Sagra della pecora” a La Caletta (8 luglio 2022), tra gli eventi enogastronomici da non perdere anche la “Piazza dei sapori” in centro (16 luglio 2022), la “Sagra del maialetto e seadas” sempre nel centro del paese (22 luglio 2022) e la “Festa del gusto internazionale” che, come ormai tradizione, torna anche quest’anno a Santa Lucia di Siniscola (dal 28 al 31 luglio 2022).

In programma ci sono anche la pentolaccia a cavallo, l’appuntamento con Miss Italia, la festa rossoblù, concerti musicali, spettacoli teatrali e poetici, animazione per bambini e tanto altro ancora.

Siniscola Eventi Agosto 2022:

Si parte subito con il botto con l’attesissima “Sagra delle seadas” (il 1 agosto 2022 a Capo Comino, la “seada” qui viene chiamata “seata“) e la “Serata enogastronomica” (5 agosto 2022 a La Caletta). Da non perdere in seguito la “Sagra del maialetto” (il 13 agosto 2022 a Santa Lucia), “I sapori di Siniscola” (il 17 agosto 2022 a Siniscola), la “Sagra del maialetto” (21 agosto 2022 a La Caletta), la “Sagra del pesce fritto” (il 22 agosto 2022 a La Caletta), la “Sagra della Pecora” e il “Festival delle maschere del carnevale tradizionale” (il 27 agosto a La Caletta).

E poi ancora aperitivi letterari, presentazioni di libri, festival musicali (da non perdere in particolare gli appuntamenti con “On the road“, il circuito del blues in Sardegna), concerti, trekking sotto le stelle e tanto altro ancora!

Siniscola Eventi Settembre 2022:

Torna l’imperdibile “Sagra del pesce a Santa Lucia” (3 e 4 settembre 2022), quindi l’appuntamenti con il “Santa Lucia Festival” (il 9, 10 e 11 settembre 2022) e con la “Notte Bianca” e la sfilata dei sos Tintinnatos a salutare l’estate e i turisti (il 24 settembre 2022)

Dove dormire a Siniscola:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli su ogni singola serata ed eventuali cambiamenti al calendario, vi consigliamo di visitare la pagina turistica su Facebook del Comune di Siniscola.

