Ben tornato turista 2024 a Monti: ecco il programma completo di sabato 13 luglio 2024!

Daniele Puddu 5 Luglio 2022
Bentornato turista a Monti, date e programma 2024

Ben tornato turista 2024 a Monti: arrivata l’estate partono gli eventi in tutta l’isola, oggi ci occupiamo dell’evento inaugurale dell’ “Estate Montina 2024“: “Ben tornato turista” di sabato 13 luglio 2024.

La manifestazione enogastronomica è promossa dal Comune e dalla Pro loco di Monti, paese dell’interno della ex-provincia della Gallura, ma a soli 20 km di auto da Olbia, famoso soprattutto per la produzione del vermentino, le cui vigne coprono a perdita d’occhia le colline del territorio.

Il borgo del Monteacuto, negli ultimi anni, si è fatto una buona fama per le sagre e i tanti eventi organizzati durante l’estate.

Programma Ben tornato turista, Monti:

Sabato, 13 luglio 2024:

  • dalle ore 19:00 – Piazza Regina Margherita – Ben tornato turista, con:
    • Menù a base di prodotti sardi al costo di 15 euro:
      • gnocchetti sardi al ragù,
      • porcetto arrosto,
      • salsiccia,
      • contorno,
      • Vermentino di Monti.
    • Musica live e divertimento

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della pro loco di Monti.

Dove si trova e come arrivare a Monti:

Monti si trova a circa 23 chilometri a sud ovest di Olbia, in direzione di Berchidda. Raggiungerlo è assai facile perché il borgo si trova ai lati della Strada Statale Sassari-Olbia, perciò attenzione anche agli autovelox in Sardegna.

