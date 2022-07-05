Ben tornato turista 2024 a Monti: ecco il programma completo di sabato 13 luglio 2024!
Ben tornato turista 2024 a Monti: arrivata l’estate partono gli eventi in tutta l’isola, oggi ci occupiamo dell’evento inaugurale dell’ “Estate Montina 2024“: “Ben tornato turista” di sabato 13 luglio 2024.
La manifestazione enogastronomica è promossa dal Comune e dalla Pro loco di Monti, paese dell’interno della ex-provincia della Gallura, ma a soli 20 km di auto da Olbia, famoso soprattutto per la produzione del vermentino, le cui vigne coprono a perdita d’occhia le colline del territorio.
Il borgo del Monteacuto, negli ultimi anni, si è fatto una buona fama per le sagre e i tanti eventi organizzati durante l’estate.
Programma Ben tornato turista, Monti:
Sabato, 13 luglio 2024:
- dalle ore 19:00 – Piazza Regina Margherita – Ben tornato turista, con:
- Menù a base di prodotti sardi al costo di 15 euro:
- gnocchetti sardi al ragù,
- porcetto arrosto,
- salsiccia,
- contorno,
- Vermentino di Monti.
- Musica live e divertimento
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della pro loco di Monti.
Dove si trova e come arrivare a Monti:
Monti si trova a circa 23 chilometri a sud ovest di Olbia, in direzione di Berchidda. Raggiungerlo è assai facile perché il borgo si trova ai lati della Strada Statale Sassari-Olbia, perciò attenzione anche agli autovelox in Sardegna.
