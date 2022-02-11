Città più romantiche d’Italia, c’è anche Cagliari: proprio così, anche la città capoluogo della Sardegna risulta essere nella classifica delle 10 città più romantiche d’Italia, dove l’amore si celebra tutto l’anno, stilata da “Musement“.

Una classifica destinata alle coppie che amano viaggiare e fare nuove esperienze, senza tralasciare vere e proprie fughe romantiche. E in effetti Cagliari ha molto da offrire, splendidi panorami, emozionanti tramonti, angoli di silenzio e serenità, tra parchi e spiagge, archeologia, musei e natura.

Per realizzare la classifica infatti, è stato preso in considerazione il volume di ricerca su Google di 10 termini inerenti all’amore, in 44 province del nostro paese. Bene, al termine della ricerca Cagliari occupa una più che onorevole sesta posizione.

La classifica delle 10 città più romantiche d’Italia:

E allora ecco le città più romantiche d’Italia secondo la ricerca, dal punteggio minimo di 0 a quello massimo di 100:

Milano: 100 Napoli: 89 Salerno: 76 Pescara: 69 Catania: 68 Cagliari : 64 Firenze: 63 Bologna: 61 Bari: 60 Roma: 60

Il punteggio di Cagliari città romantica, voce per voce:

Voto massimo 110 e minimo 0.

Canzoni d’amore 81

Film romantici 80

Poesie d’amore 67

San Valentino 67

67 Regalo San Valentino 64

64 Primo appuntamento 63

Lettere d’amore 52

Frasi d’amore 45

Ristoranti romantici 45

Week end romantico 16

Cagliari è la sesta città più romantica d’Italia, motivazione:

Il capoluogo sardo è il connubio perfetto tra natura e cultura, con quartieri storici da cui poter godere di alcuni dei più bei panorami dell’isola. Ne è un esempio il quartiere di Castello, il più antico della città, dove si trova la cattedrale e i bastioni, splendido punto panoramico. Un’escursione alla Sella del Diavolo può essere un’attività di coppia alternativa e molto divertente, che coniuga un percorso naturalistico a ritrovamenti e reperti. Per chi ama la storia, a poca distanza si trovano i siti archeologici di Su Nuraxi e Nora. E per una pausa nei dintorni di Cagliari, dal Poetto a Villasimius le spiagge a poca distanza dal centro cittadino sono un vero e proprio paradiso.

Da notare come, in base alla classifica, Cagliari, per quanto penalizzata geograficamente rispetto alle altre città della penisola (non prendi la macchina e vai), debba ancora farsi conoscere come località romantica per le vacanze di coppia.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.