La Maddalena tra i borghi più belli d'Italia!

La Maddalena fra i Borghi più Belli d’Italia: è stata annunciata ieri mattina in conferenza stampa, l’entrata ufficiale della città di La Maddalena nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia“. E’ la settima località della Sardegna a entrare a far parte del prestigioso club, dopo Castelsardo, Bosa, Carloforte, Atzara, Posada e Sadali.

L’annuncio è stato dato della conclusione del processo di certificazione, che dopo la verifica dei severi parametri richiesti (trovate qui i criteri di ammissione e qualità che i borghi devono possedere), ha permesso al consiglio direttivo dei “Borghi più belli d’Italia” di annunciare l’entrata 12 nuovi borghi in tutta Italia. Non solo La Maddalena, ma anche altri centri turistici di grande fama come, ad esempio, Alberobello, Petritoli e Nocera Umbra.

La Maddalena candidata a Capitale italiana della cultura:

Nell’occasione l’associazione dei “Borghi più belli d’Italia” ha anche espresso il proprio sostegno alla città di La Maddalena, quale “Capitale italiana della cultura“, nella competizione appositamente indetta dal Ministero della cultura.

Cosa è l’associazione I Borghi più belli d’Italia:

L’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” è nata nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con lo scopo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani, spesso a rischio spopolamento. Farne parte vuol dire anche godere di una maggiore visibilità turistica, sia a livello nazionale che internazionale.

Link utili su La Maddalena: