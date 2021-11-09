Sardegna, 10 milioni di presenze nell’estate 2021: dopo i buoni dati provenienti dagli aeroporti sardi, adesso a fare il punto sui flussi della stagione turistica 2021 è direttamente “Federalberghi Sardegna“, che – secondo le dichiarazioni raccolte dall’ANSA – parla di 10 milioni di presenze nelle strutture ricettive da giugno a ottobre, il doppio dello tesso periodo del 2020, ma ancora un terzo in meno rispetto al 20219, ultimo anno pre Covid-19.

Ripartono i traghetti in grave affanno le crociere:

Dato che trovano conferma nelle statistiche degli arrivi nei porti isolani forniti dall’autorità di sistema portuale della Sardegna: si è passati dai 6 milioni del 2019 ai 2,8 milioni del 2020, per risalire ai 3,8 milioni dei primi 10 mesi del 2021.

A soffrire maggiormente è il settore delle crociere, prendendo ad esempio come simbolo i dati di Cagliari, si scopre che nel 2019 nel capoluogo isolano sbarcarono ben 226 mila crocieristi, che nel 2020 crollarono a 800, ma anche il 2020 non è andato benissimo, non si è infatti andati oltre quota 15mila.

Si guarda con positività al 2022:

L’auspicio è di recuperare il gap nel corso del prossimo anno, una volta che anche la risposta alla pandemia si sarà stabilizzata. A mancare sono stati soprattutto gli stranieri, quelli che visitano la Sardegna soprattutto nei mesi spalla e che hanno, peraltro, una grande capacità di spesa.

Così l’assessore al turismo Gianni Chessa:

Puntiamo sulle bellezze e sul mare ma possiamo andare oltre. Religione, archeologia, sport, congressi, enogastronomia, congressi: sono i settori su cui stiamo puntando. E siamo sicuri che gli investimenti sui grandi eventi sportivi hanno già prodotto risultati. E che altri ne produrranno visto che tante persone che hanno conosciuto la Sardegna hanno assicurato che ritorneranno. L’obiettivo è quello di superare i numeri di questa stagione.

