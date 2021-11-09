Wine&Life 2023 a Sassari

9 Novembre 2021
Wine & Life Sassari 2023, manifesto e date

Wine&Life 2023 a Sassari: torna a Sassari, la rassegna enologica “Wine&Life“, la cui quarta edizione si svolgerà nelle giornate del 17, 18 e 19 novembre 2023 (da venerdì a domenica), tra il centro città e i locali della Promocamera a Predda Niedda.

Protagoniste dell’evento saranno le migliori cantine vinicole sarde e non solo. Dopo le prime due giornate che verranno protagonisti locali e botteghe del centro di Sassari, domenica ci si sposta presso il padiglione delle Promocamera a Predda Niedda per il “Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life“. Qui i visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione, potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione in rappresentanza di produttori provenienti da Sardegna, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia e Abruzzo.

I calici sono disponibili su prenotazione anticipata online (al costo di 12 euro), oppure in loco durante la manifestazione.

Non solo vino, ma anche buon cibo. È stata allestita infatti una ricchissima area food con pietanze caratteristiche della tradizione Sarda. Sono 10 i ristoratori provenienti da ogni parte dell’isola che hanno già aderito a Wine&Life 2023.

Programma Wine&Life 2023 a Sassari:

Venerdì, 17 novembre 2023:

  • Centro storico di Sassari – Aperitivo, pranzi e cena tematici c/o i Bar ed i Ristoranti del centro città: le attività di ristorazione aderenti al progetto proporranno ai propri clienti menù di abbinamento vino-cibo appositamente studiati con alcune delle etichette in assaggio al Salone Vinicolo Wine&Life del sabato successivo. Locali che aderiscono:
    • Andreini
    • Bar Emiciclo
    • Bebidas
    • Cafè del Corso
    • Caleb Grill Academy Pub
    • Enoteca Vignò
    • Hotel Vittorio Emanuele
    • La Boutique del Vino
    • Le Botticelle di Bacco
    • L’Opificio del Tentenna
    • Mangio da Nonna
    • Raichinas
    • Sale e Pepe
    • Tola Bistrot
    • Vineria Tola

Sabato, 18 novembre 2023:

  • dalle ore 18:00 alle 20:00 – Centro storico di Sassari – Aperitivi guidati nelle Botteghe storiche del centro Città: presso il circuito di attività aderenti denominato “Botteghe Storiche”, l’organizzazione offrirà gratuitamente un aperitivo illustrato e servito da un sommelier, che presenterà alcune delle etichette in assaggio l’indomani al Salone Vinicolo Wine&Life. Attività aderenti:
    • Bagella abbigliamento (Corso Vittorio Emanuele n°20)
    • Desole abbigliamento (Piazza Rosario n°4)
    • G.B. Losa (Largo Cavallotti n°6)
    • Gioielleria Andolfi (Via Carlo Alberto n°29)
    • Intimo Gavini (Via del Fiore n°2/b)
    • Messaggerie Sarde (Piazza Castello n°11)
    • SimonSelen abbigliamento (Via Lamarmora n°33)
    • Tessuti G. Diana (Via Brigata Sassari n°32)
  • dalle ore 16:00 alle 20:00 – Centro storico di Sassari – Aperitivi nei Monumenti Cittadini e nella Pinacoteca Nazionale. L’organizzazione offrirà gratuitamente un aperitivo illustrato e servito da un sommelier, che presenterà alcune delle etichette in assaggio al Salone Vinicolo Wine&Life:
    • Pinacoteca Nazionale di Sassari, mostra pittorica dei secoli dal ‘500 al ‘900: “A spasso tra le opere d’arte per parlare di uva e di vino”. Visita guidata per 20 persone ogni 30minuti
    • Palazzo Ducale
    • Palazzo di Città

Domenica, 19 novembre 2023:

  • dalle 10:00 alle 20:00 – Padiglione espositivo Promocamera di Sassari, nella strada n°18 di Predda Niedda – Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life. I visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione (calice professionale, sacchetta e 6 fiches assaggio), potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione. Calici disponibili su prenotazione anticipata dal  01/11 al 18/11 e durante la manifestazione e costano 15 euro più i diritti di prevendita.
  • ore 12:00 – Masterclass LAORE + degustazione “I vitigni autoctoni tra Corsica e Sardegna” max 25 persone
  • ore 15:00 – Masterclass LAORE + degustazione “I formaggi ovini abbinati ai vini” max 25 persone
  • ore 16:00 – Masterclass Wine&Business max 25 persone

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di visitare la pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare al padiglione Promocamera in bus:

Grazie all’accordo con l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, per il giorno 19 novembre si potrà arrivare al Salone Vinicolo Wine&Life 2023 ospitato nel padiglione Promocamera, con un bus navetta da via Tavolara, con partenze ogni 30 minuti. Prezzo biglietti bus:

  • 1,30€ a tratta con biglietto tradizionale o biglietto da app
  • 3,30€ con il biglietto giornaliero valido su tutte le linee ATP costo

