Wine&Life 2023 a Sassari: torna a Sassari, la rassegna enologica “Wine&Life“, la cui quarta edizione si svolgerà nelle giornate del 17, 18 e 19 novembre 2023 (da venerdì a domenica), tra il centro città e i locali della Promocamera a Predda Niedda.

Protagoniste dell’evento saranno le migliori cantine vinicole sarde e non solo. Dopo le prime due giornate che verranno protagonisti locali e botteghe del centro di Sassari, domenica ci si sposta presso il padiglione delle Promocamera a Predda Niedda per il “Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life“. Qui i visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione, potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione in rappresentanza di produttori provenienti da Sardegna, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia e Abruzzo.

I calici sono disponibili su prenotazione anticipata online (al costo di 12 euro), oppure in loco durante la manifestazione.

Non solo vino, ma anche buon cibo. È stata allestita infatti una ricchissima area food con pietanze caratteristiche della tradizione Sarda. Sono 10 i ristoratori provenienti da ogni parte dell’isola che hanno già aderito a Wine&Life 2023.

Programma Wine&Life 2023 a Sassari:

Venerdì, 17 novembre 2023:

Centro storico di Sassari – Aperitivo, pranzi e cena tematici c/o i Bar ed i Ristoranti del centro città: le attività di ristorazione aderenti al progetto proporranno ai propri clienti menù di abbinamento vino-cibo appositamente studiati con alcune delle etichette in assaggio al Salone Vinicolo Wine&Life del sabato successivo. Locali che aderiscono: Andreini Bar Emiciclo Bebidas Cafè del Corso Caleb Grill Academy Pub Enoteca Vignò Hotel Vittorio Emanuele La Boutique del Vino Le Botticelle di Bacco L’Opificio del Tentenna Mangio da Nonna Raichinas Sale e Pepe Tola Bistrot Vineria Tola

Sabato, 18 novembre 2023:

dalle ore 18:00 alle 20:00 – Centro storico di Sassari – Aperitivi guidati nelle Botteghe storiche del centro Città : presso il circuito di attività aderenti denominato “Botteghe Storiche”, l’organizzazione offrirà gratuitamente un aperitivo illustrato e servito da un sommelier, che presenterà alcune delle etichette in assaggio l’indomani al Salone Vinicolo Wine&Life. Attività aderenti: Bagella abbigliamento (Corso Vittorio Emanuele n°20) Desole abbigliamento (Piazza Rosario n°4) G.B. Losa (Largo Cavallotti n°6) Gioielleria Andolfi (Via Carlo Alberto n°29) Intimo Gavini (Via del Fiore n°2/b) Messaggerie Sarde (Piazza Castello n°11) SimonSelen abbigliamento (Via Lamarmora n°33) Tessuti G. Diana (Via Brigata Sassari n°32)

Domenica, 19 novembre 2023:

dalle 10:00 alle 20:00 – Padiglione espositivo Promocamera di Sassari, nella strada n°18 di Predda Niedda – Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life . I visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione (calice professionale, sacchetta e 6 fiches assaggio), potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione. Calici disponibili su prenotazione anticipata dal 01/11 al 18/11 e durante la manifestazione e costano 15 euro più i diritti di prevendita.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Come arrivare al padiglione Promocamera in bus:

Grazie all’accordo con l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, per il giorno 19 novembre si potrà arrivare al Salone Vinicolo Wine&Life 2023 ospitato nel padiglione Promocamera, con un bus navetta da via Tavolara, con partenze ogni 30 minuti. Prezzo biglietti bus:

1,30€ a tratta con biglietto tradizionale o biglietto da app

3,30€ con il biglietto giornaliero valido su tutte le linee ATP costo

