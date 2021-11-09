Wine&Life 2023 a Sassari
Wine&Life 2023 a Sassari: torna a Sassari, la rassegna enologica “Wine&Life“, la cui quarta edizione si svolgerà nelle giornate del 17, 18 e 19 novembre 2023 (da venerdì a domenica), tra il centro città e i locali della Promocamera a Predda Niedda.
Protagoniste dell’evento saranno le migliori cantine vinicole sarde e non solo. Dopo le prime due giornate che verranno protagonisti locali e botteghe del centro di Sassari, domenica ci si sposta presso il padiglione delle Promocamera a Predda Niedda per il “Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life“. Qui i visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione, potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione in rappresentanza di produttori provenienti da Sardegna, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia e Abruzzo.
I calici sono disponibili su prenotazione anticipata online (al costo di 12 euro), oppure in loco durante la manifestazione.
Non solo vino, ma anche buon cibo. È stata allestita infatti una ricchissima area food con pietanze caratteristiche della tradizione Sarda. Sono 10 i ristoratori provenienti da ogni parte dell’isola che hanno già aderito a Wine&Life 2023.
Programma Wine&Life 2023 a Sassari:
Venerdì, 17 novembre 2023:
- Centro storico di Sassari – Aperitivo, pranzi e cena tematici c/o i Bar ed i Ristoranti del centro città: le attività di ristorazione aderenti al progetto proporranno ai propri clienti menù di abbinamento vino-cibo appositamente studiati con alcune delle etichette in assaggio al Salone Vinicolo Wine&Life del sabato successivo. Locali che aderiscono:
- Andreini
- Bar Emiciclo
- Bebidas
- Cafè del Corso
- Caleb Grill Academy Pub
- Enoteca Vignò
- Hotel Vittorio Emanuele
- La Boutique del Vino
- Le Botticelle di Bacco
- L’Opificio del Tentenna
- Mangio da Nonna
- Raichinas
- Sale e Pepe
- Tola Bistrot
- Vineria Tola
Sabato, 18 novembre 2023:
- dalle ore 18:00 alle 20:00 – Centro storico di Sassari – Aperitivi guidati nelle Botteghe storiche del centro Città: presso il circuito di attività aderenti denominato “Botteghe Storiche”, l’organizzazione offrirà gratuitamente un aperitivo illustrato e servito da un sommelier, che presenterà alcune delle etichette in assaggio l’indomani al Salone Vinicolo Wine&Life. Attività aderenti:
- Bagella abbigliamento (Corso Vittorio Emanuele n°20)
- Desole abbigliamento (Piazza Rosario n°4)
- G.B. Losa (Largo Cavallotti n°6)
- Gioielleria Andolfi (Via Carlo Alberto n°29)
- Intimo Gavini (Via del Fiore n°2/b)
- Messaggerie Sarde (Piazza Castello n°11)
- SimonSelen abbigliamento (Via Lamarmora n°33)
- Tessuti G. Diana (Via Brigata Sassari n°32)
- dalle ore 16:00 alle 20:00 – Centro storico di Sassari – Aperitivi nei Monumenti Cittadini e nella Pinacoteca Nazionale. L’organizzazione offrirà gratuitamente un aperitivo illustrato e servito da un sommelier, che presenterà alcune delle etichette in assaggio al Salone Vinicolo Wine&Life:
- Pinacoteca Nazionale di Sassari, mostra pittorica dei secoli dal ‘500 al ‘900: “A spasso tra le opere d’arte per parlare di uva e di vino”. Visita guidata per 20 persone ogni 30minuti
- Palazzo Ducale
- Palazzo di Città
Domenica, 19 novembre 2023:
- dalle 10:00 alle 20:00 – Padiglione espositivo Promocamera di Sassari, nella strada n°18 di Predda Niedda – Salone vinicolo Mediterraneo Wine&Life. I visitatori, dotati di KIT ufficiale degustazione (calice professionale, sacchetta e 6 fiches assaggio), potranno liberamente recarsi presso gli stand vinicoli di proprio interesse e degustare le circa 300 etichette in esposizione. Calici disponibili su prenotazione anticipata dal 01/11 al 18/11 e durante la manifestazione e costano 15 euro più i diritti di prevendita.
- ore 12:00 – Masterclass LAORE + degustazione “I vitigni autoctoni tra Corsica e Sardegna” max 25 persone
- ore 15:00 – Masterclass LAORE + degustazione “I formaggi ovini abbinati ai vini” max 25 persone
- ore 16:00 – Masterclass Wine&Business max 25 persone
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di visitare la pagina Facebook dell’evento.
Come arrivare al padiglione Promocamera in bus:
Grazie all’accordo con l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, per il giorno 19 novembre si potrà arrivare al Salone Vinicolo Wine&Life 2023 ospitato nel padiglione Promocamera, con un bus navetta da via Tavolara, con partenze ogni 30 minuti. Prezzo biglietti bus:
- 1,30€ a tratta con biglietto tradizionale o biglietto da app
- 3,30€ con il biglietto giornaliero valido su tutte le linee ATP costo
