Scopri date e orari di apertura della Casa di Babbo Natale al parco di Fundone a Ossi. Ecco cosa co sarà cosa fare e tutte le novità!

Villaggio di Babbo Natale a Ossi: torna anche quest’anno uno degli eventi più attesi per le festività di Natale nel nord ovest della Sardegna (trovate qui i più importanti eventi di Natale in Sardegna). Stiamo parlando della quarta edizione del villaggio di Babbo Natale a Ossi, borgo alle porte di Sassari, dove dal 7 al 22 dicembre 2024 , si svolgerà un grande mercatino natalizio con tanto di animazione a tema.

Numerose casette in legno ospiteranno gli artigiani locali e i commercianti, più altri stand per enogastronomia e idee regalo per le imminenti feste natalizie. Luci ghirlande e una festosa atmosfera natalizia faranno da contorno ai numerosi eventi organizzati per allietare grandi e piccini, tutti i giorni, dal mattino fino a sera.

Grande protagonista sarà Babbo Natale, che assieme agli amici elfi, aprirà le porte della sua magica casa. In programma ci sono eventi enogastronomici, musicali, culturali e ludico-ricreativi, ma siamo ancora in attesa di ricevere il programma dettagliato.

Novità di quest’anno è la presenza di Minnie e Topolino a far compagnia a Babbo Natale.

Programma Mercatini di Babbo Natale, Ossi

Il villaggio si svolgerà durante gli ultimi 3 fine settimana pre-natalizi:

7 e 8 dicembre 2024

14 e 15 dicembre 2024

21 e 22 dicembre 2024

Vediamo le prime anticipazioni sul programma (in aggiornamento nei prossimi giorni):

l’ incontro con Babbo Natale

incontri, giochi e baby dance con gli elfi

scrittura di letterine per Babbo Natale che verranno affisse sul muro magico del parco

musica

spettacoli

giocoleria

laboratori

Orari di apertura del villaggio:

07 dicembre 2024 : dalle ore 10:00 alle 22:00

08 dicembre 2024: dalle ore 10:00 alle 22:00

14 dicembre 2024 : dalle ore 10:00 alle 22:00

15 dicembre 2024: dalle ore 10:00 alle 22:00

21 dicembre 2024 : dalle ore 10:00 alle 22:00

22 dicembre 2024: dalle ore 10:00 alle 22:00

Villaggio di Babbo Natale Ossi, foto:

Ecco una breve galleria fotografica con le foto più belle degli scorsi anni:

Babbo Natale con Pino e gli Anticorpi a Ossi Villaggio di Babbo Natale a Ossi, stand Villaggio di Babbo Natale a Ossi, casette Villaggio di Babbo Natale a Ossi, mascotte Villaggio di Babbo Natale a Ossi, il parco di Fundoni illuminato a festa Villaggio di Babbo Natale a Ossi, animazione per bambini

Il parco di Fundone a Ossi:

Il parco di Fundone a Ossi è una grande polmone verde di circa 13 ettari lungo la vallata solcata dal Rio Badde, che si caratterizza per la presenza di un bosco di pioppi. Sono presenti sentieri, anche attrezzati, tavoli per mangiare e aree dedicate agli eventi.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Sono ancora disponibili postazioni e spazi per gli espositori, per maggiori info e prenotazioni:

Silvia Loriga (Memorabili eventi wedding & event planner): Telefono: 349 250 9371 (anche Whatsapp) Email: loriga.silvia@hotmail.it

(Memorabili wedding & event planner):

Dove si trova il Parco di Fundone a Ossi:

