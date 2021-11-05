Weekend 5, 6 e 7 novembre 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!
Weekend 5, 6 e 7 novembre 2021 in Sardegna: dopo un grande weekend di Halloween e in attesa di un importante fine settimana a metà novembre, stavolta, forse per caso, forse per il maltempo atteso, gli appuntamenti da oggi a domenica non sono tantissimi, infatti l’articolo torna oggi nella sua forma breve, vi basterà quindi scorrere verso il basso la pagina: si parte dal nord Sardegna per arrivare infine al sud dell’isola.
Da citare il grande evento Archeologika al quartiere fieristico di Cagliari, dedicato alla promozione della civiltà nuragica e del turismo culturale in Sardegna. Per gli amanti delle sagre da non perdere anche l’appuntamento con Saboris Antigus a Gergei, previsto anche un pullman da Cagliari. Eccovi anche qualche ide a su dove andare a mangiare con la lista dei 30 agriturismo migliori della Sardegna.
Ricordiamo che sono in pausa manifestazioni importanti come Autunno in Barbagia e Monumenti Aperti (quest’ultima almeno in Sardegna), che riprenderanno dal weekend successivo.
E allora vediamo subito tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend di Halloween in Sardegna, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.
IMPORTANTE: consigliamo anche di visitare sempre i link fonte prima di partire, per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. Controllate anche le previsioni del tempo.
Eventi del weekend nel nord Sardegna:
Tempio Pausania – Vittorio Sgarbi: “Riflessioni su Dante” – 7 novembre 2021:
San Teodoro – Festa Patronale San Teodoro 2021 – dal 5 al 9 novembre 2021:
Alghero – Degustarte, mini festival del vino ad Alghero – 23 e 31 ottobre, 7, 14 e 21 novembre 2021:
Altri eventi tra Sassarese, Riviera del Corallo, Nurra e Logudoro:
- Olbia – Escursione sull’isola di Tavolara – 6 e 7 novembre 2021
- Palau – Con lo sguardo verso l’Europa – 5 novembre 2021
- Porto Torres – Tutti a teatro, rassegna teatrale a Porto Torres – in corso, fino al 29 dicembre 2021
- Porto Torres – Celebrazioni autunnali dei Santi Martiri Turritani – in corso, fino al 5 novembre 2021
- Porto Torres – Il Primo Miracolo di Gesù Bambino (teatro contemporaneo) – 6 novembre 2021
- Sassari – Casting Sassari 2021 – 6 novembre 2021
- Tempio Pausania – Andrea Scanzi con “E pensare che c’era Giorgio Gaber – 5 novembre 2021
- Tempio Pausania – Stradacalciando – 7 novembre 2021
Eventi del weekend nel centro Sardegna:
Belvì – Colori d’autunno – 6 novembre 2021:
Altri eventi in provincia di Nuoro e Ogliastra:
- Aritzo – Su Meseddu de Texile: escursione fotografica e naturalistica – 6 novembre 2021
- Belvì – Belvì Colori d’autunno – Trekking – 6 novembre 2021
- Belvì – Trekking sui Binari – 6 novembre 2021
- Gadoni – Is Breccia, Su Campalini Foresta Corongia GEOescursione – 6 novembre 2021
- Gadoni – Trekking di Corongia. La Foresta incantata – 7 novembre 2021
- Nuoro – I graniti di Monte Ortobene – 6 novembre 2021
- Sorgono – Mostra: “Omphalos, il primo centro del mondo” – in corso, fino al 23 novembre 2021
- Ulassai – Escursione a Monte Tisiddu, cenge, grotte e viste – 7 novembre 2021
Altri eventi nell’Oristanese:
- Marina di Narbolia – Nordic walking a Is Arenas – Torre del Pozzo – 6 novembre 2021
- Oristano – Mostra: “L’origine è la meta – La grande retrospettiva su Carlo Contini” – in corso, fino al 9 gennaio 2022
- Oristano – Mostra: “Costruttori di stelle” al Foro Boario – in corso, fino a marzo 2022
- Oristano – INOUT Musiclub Presenta “ECLISSE” – 5 novembre 2021
- Oristano – INOUT Musiclub presenta “ZIRICHILTAGGIA” – De Andrè Tribute – 6 novembre 2021
Eventi del weekend nel sud Sardegna:
Cagliari – Archeologika – 5, 6 e 7 novembre 2021:
Gergei – Saboris Antigus 2021 a Gergei – 7 novembre 2021:
Cagliari – Festival della scienza – dal 4 al 9 novembre 2021:
Guasila – Festival dell’Altrove 2021 a Guasila – in corso, fino al 14 novembre 2021:
Arbus e Guspini – 10° Slalom Guspini – Arbus – 6 e 7 novembre 2021:
Altri eventi a Cagliari e nel sud Sardegna:
- Arbus – Monte Arcuentu GEOescursione – 7 novembre 2021
- Buggerru – Cammino minerario di Santa Barbara (quarta tappa) – 6 novembre 2021
- Cagliari – Eventi novembre 2021 a Cagliari
- Cagliari – Festival Spaziomusica 2021 – in corso, fino al 26 novembre 2021
- Cagliari – “Teatro Contemporaneo” e “Famiglie a Teatro” – in corso, fino al 19 novembre 2021
- Cagliari – Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio – in corso, fino al 9 dicembre 2021
- Cagliari – Anima IF festival internazionale di teatro di figura IV edizione – in corso, fino al 31 ottobre 2021
- Cagliari – Jesse Davu & Hammond Groovers – 5 novembre 2021
- Cagliari – King of the Castle 2021 – 6 novembre 2021
- Cagliari – Lucy Woodward Live @Jazzino – 6 novembre 2021
- Cagliari – Helen Tesfazghi & Elio Coppola trio @BFLAT – 6 novembre 2021
- Cagliari – Magie d’Autunno ai Giardini Pubblici – 7 novembre 2021
- Carbonia – Ride Gorilla @Twin Bar Carbonia – 5 novembre 2021
- Elmas – Poesia in piazza – 7 novembre 2021
- Iglesias – Trekking più visita guidata da San giorgio al villaggio Asproni – 7 novembre 2021
- Mandas – Teatru in domu – dal 20 ottobre al 19 dicembre 2021
- Pula e Santadi – Tour tra i siti di Nora, Pani Loriga e il Museo Archeologico di Santadi – 7 novembre 2021
- Quartu Sant’Elena – Leggende e contus della Quartu antica – Is Animeddas edition – 7 novembre 2021
- Quartucciu – Worstenemy live @CuevaRock – 6 novembre 2021
- Samassi – TerrAccogliente Experiences a Casa Pittau – 6 novembre 2021
- San Sperate – Antas apertas – dal 29 ottobre al 22 dicembre 2021
- Sestu – Kart Rent & Music feat. Randagiu Sardu – 7 novembre 2021
- Siliqua – Visita guidata al castello di Acquafredda – 7 novembre 2021
- Sinnai – 20 Anni da Supereroi – 7 novembre 2021
- Villacidro – Hike20: Muru Mannu – 6 novembre 2021
- Villasimius – Trekking da Solanas a Porto Sa Ruxi – 6 novembre 2021
Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!
