Weekend 5, 6 e 7 novembre 2021 in Sardegna: dopo un grande weekend di Halloween e in attesa di un importante fine settimana a metà novembre, stavolta, forse per caso, forse per il maltempo atteso, gli appuntamenti da oggi a domenica non sono tantissimi, infatti l’articolo torna oggi nella sua forma breve, vi basterà quindi scorrere verso il basso la pagina: si parte dal nord Sardegna per arrivare infine al sud dell’isola.

Da citare il grande evento Archeologika al quartiere fieristico di Cagliari, dedicato alla promozione della civiltà nuragica e del turismo culturale in Sardegna. Per gli amanti delle sagre da non perdere anche l’appuntamento con Saboris Antigus a Gergei, previsto anche un pullman da Cagliari. Eccovi anche qualche ide a su dove andare a mangiare con la lista dei 30 agriturismo migliori della Sardegna.

Ricordiamo che sono in pausa manifestazioni importanti come Autunno in Barbagia e Monumenti Aperti (quest’ultima almeno in Sardegna), che riprenderanno dal weekend successivo.

E allora vediamo subito tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend di Halloween in Sardegna, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

IMPORTANTE: consigliamo anche di visitare sempre i link fonte prima di partire, per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza. Controllate anche le previsioni del tempo.

Eventi del weekend nel nord Sardegna:

Tempio Pausania – Vittorio Sgarbi: “Riflessioni su Dante” – 7 novembre 2021:

San Teodoro – Festa Patronale San Teodoro 2021 – dal 5 al 9 novembre 2021:

Alghero – Degustarte, mini festival del vino ad Alghero – 23 e 31 ottobre, 7, 14 e 21 novembre 2021:

Altri eventi tra Sassarese, Riviera del Corallo, Nurra e Logudoro:

Olbia – Escursione sull’isola di Tavolara – 6 e 7 novembre 2021

– 6 e 7 novembre 2021 Palau – Con lo sguardo verso l’Europa – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Porto Torres – Tutti a teatro, rassegna teatrale a Porto Torres – in corso, fino al 29 dicembre 2021

– in corso, fino al 29 dicembre 2021 Porto Torres – Celebrazioni autunnali dei Santi Martiri Turritani – in corso, fino al 5 novembre 2021

– in corso, fino al 5 novembre 2021 Porto Torres – Il Primo Miracolo di Gesù Bambino (teatro contemporaneo) – 6 novembre 2021

(teatro contemporaneo) – 6 novembre 2021 Sassari – Casting Sassari 2021 – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Tempio Pausania – Andrea Scanzi con “E pensare che c’era Giorgio Gaber – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Tempio Pausania – Stradacalciando – 7 novembre 2021

Eventi del weekend nel centro Sardegna:

Belvì – Colori d’autunno – 6 novembre 2021:

Altri eventi in provincia di Nuoro e Ogliastra:

Aritzo – Su Meseddu de Texile: escursione fotografica e naturalistica – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Belvì – Belvì Colori d’autunno – Trekking – 6 novembre 2021

– Trekking – 6 novembre 2021 Belvì – Trekking sui Binari – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Gadoni – Is Breccia, Su Campalini Foresta Corongia GEOescursione – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Gadoni – Trekking di Corongia. La Foresta incantata – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Nuoro – I graniti di Monte Ortobene – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Sorgono – Mostra: “Omphalos, il primo centro del mondo” – in corso, fino al 23 novembre 2021

– in corso, fino al 23 novembre 2021 Ulassai – Escursione a Monte Tisiddu, cenge, grotte e viste – 7 novembre 2021

Altri eventi nell’Oristanese:

Marina di Narbolia – Nordic walking a Is Arenas – Torre del Pozzo – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Oristano – Mostra: “L’origine è la meta – La grande retrospettiva su Carlo Contini” – in corso, fino al 9 gennaio 2022

– in corso, fino al 9 gennaio 2022 Oristano – Mostra: “Costruttori di stelle” al Foro Boario – in corso, fino a marzo 2022

– in corso, fino a marzo 2022 Oristano – INOUT Musiclub Presenta “ECLISSE” – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Oristano – INOUT Musiclub presenta “ZIRICHILTAGGIA” – De Andrè Tribute – 6 novembre 2021

Eventi del weekend nel sud Sardegna:

Cagliari – Archeologika – 5, 6 e 7 novembre 2021:

Gergei – Saboris Antigus 2021 a Gergei – 7 novembre 2021:

Cagliari – Festival della scienza – dal 4 al 9 novembre 2021:

Guasila – Festival dell’Altrove 2021 a Guasila – in corso, fino al 14 novembre 2021:

Arbus e Guspini – 10° Slalom Guspini – Arbus – 6 e 7 novembre 2021:

Altri eventi a Cagliari e nel sud Sardegna:

Arbus – Monte Arcuentu GEOescursione – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Buggerru – Cammino minerario di Santa Barbara (quarta tappa) – 6 novembre 2021

(quarta tappa) – 6 novembre 2021 Cagliari – Eventi novembre 2021 a Cagliari

Cagliari – Festival Spaziomusica 2021 – in corso, fino al 26 novembre 2021

– in corso, fino al 26 novembre 2021 Cagliari – “Teatro Contemporaneo” e “Famiglie a Teatro” – in corso, fino al 19 novembre 2021

– in corso, fino al 19 novembre 2021 Cagliari – Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio – in corso, fino al 9 dicembre 2021

– in corso, fino al 9 dicembre 2021 Cagliari – Anima IF festival internazionale di teatro di figura IV edizione – in corso, fino al 31 ottobre 2021

– in corso, fino al 31 ottobre 2021 Cagliari – Jesse Davu & Hammond Groovers – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Cagliari – King of the Castle 2021 – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Cagliari – Lucy Woodward Live @Jazzino – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Cagliari – Helen Tesfazghi & Elio Coppola trio @BFLAT – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Cagliari – Magie d’Autunno ai Giardini Pubblici – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Carbonia – Ride Gorilla @Twin Bar Carbonia – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Elmas – Poesia in piazza – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Iglesias – Trekking più visita guidata da San giorgio al villaggio Asproni – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Mandas – Teatru in domu – dal 20 ottobre al 19 dicembre 2021

– dal 20 ottobre al 19 dicembre 2021 Pula e Santadi – Tour tra i siti di Nora, Pani Loriga e il Museo Archeologico di Santadi – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Quartu Sant’Elena – Leggende e contus della Quartu antica – Is Animeddas edition – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Quartucciu – Worstenemy live @CuevaRock – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Samassi – TerrAccogliente Experiences a Casa Pittau – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 San Sperate – Antas apertas – dal 29 ottobre al 22 dicembre 2021

– dal 29 ottobre al 22 dicembre 2021 Sestu – Kart Rent & Music feat. Randagiu Sardu – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Siliqua – Visita guidata al castello di Acquafredda – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Sinnai – 20 Anni da Supereroi – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Villacidro – Hike20: Muru Mannu – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Villasimius – Trekking da Solanas a Porto Sa Ruxi – 6 novembre 2021

————

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: