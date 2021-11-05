Bibenda 2022, ecco tutti i vini sardi premiati: è uscita l’edizione 2022 di “Bibenda“, la guida ai migliori vini italiani edita dalla “Fondazione Italiana Sommelier“, che ha svolto un lavoro enorme raccontando la storia, il territorio e i vini – con la relativa valutazione e l’abbinamento con il cibo – di oltre 2.200 aziende vinicole italiane, per un totale di circa 27.000 etichette. Una guida di successo, con oltre 420.000 copie scaricate in formato digitale, per smartphone e per PC.

La massima valutazione di eccellenza, i “5 grappoli“, sono stati assegnati solo a 700 di questi vini, a quelli che sono stati in grado di raggiungere una valutazione minima di 91/100. Vini capaci ci colpire il palato, ma anche l’anima, la mente e il cuore. Ben 15 dei vini premiati con i 5 grappoli sono sardi.

Ma non solo Bibenda ha anche redatto la classifica dei 10 migliori vini in assoluto e anche in questo caso un vino sardo è entrato in classifica: Cannonau di Sardegna Fittiloghe 2019 di Francesco Cadinu.

I migliori vini della Sardegna secondo Bibenda:

Cannonau di Sardegna Fittiloghe 2019 – Francesco Cadinu

Fittiloghe 2019 – Francesco Cadinu Barrua 2018 – Agripunica

Turriga 2017 – Argiolas

Nuracada 2019 – Audarya

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2017 – Cantina di Santadi

Festa Norìa – Cantina di Santadi

Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1979 – Contini

Tenores Romangia 2016 – Dettori

Dettori Romangia 2015 – Dettori

Mandrolisai Rosso Superiore Angraris 2017 – Fradiles

Cannonau di Sardegna Gràssia Riserva 2017 – Giuseppe Sedilesu

Gràssia Riserva 2017 – Giuseppe Sedilesu Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2018 – Mesa

Cannonau di Sardegna Riserva 2018 – Olianas

Riserva 2018 – Olianas Vermentino di Sardegna Stellato 2020 – Pala

Stellato 2020 – Pala Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2017 – Sella & Mosca

Trovate qui la lista completa di tutti i vini italiani premiati.

