Aeroporto di Cagliari, boom di passeggeri a ottobre 2021: continua sulla via della ripresa e del ritorno alla normalità il traffico passeggeri in arrivo e in partenza dal terminal dell’aeroporto di Cagliari. Dopo i lusinghieri dati di settembre infatti, arriva adesso la conferma di ottobre, a chiusura di un’ottima stagione estiva.

Passeggeri transitati all’aeroporto di Cagliari a ottobre 2021:

I passeggeri transitati nell’aeroporto di Cagliari nel mese di ottobre 2021 sono stati oltre 321.000, con una

crescita del +106% rispetto allo stesso mese del 2020, dato che incomincia ad avvicinarsi ai livelli espressi nel 2019 (quando transitarono 419.489 viaggiatori). A settembre 2021 i passeggeri erano stati oltre 400 mila (contro i 526.114 del 2019).

Passeggeri transitati all’aeroporto di Cagliari nell’estate 2021:

Per quanto riguarda invece l’intera stagione estiva, da giugno a ottobre 2021, sempre presso lo scalo aereo del sud Sardegna, sono transitati circa 1.950.000 passeggeri, grazie anche alla vasta offerta che prevedeva ben 85 destinazioni nazionali e internazionali.

Le rotte dell’inverno 2021/22:

E’ stata già presentato anche il network dei voli su Cagliari per la Winter season 2021/22, che va dal 31 ottobre 2021 a fine marzo 2022, e che prevede, in questo caso, un’offerta di 38 collegamenti di linea: 27 nazionali e 11 internazionali, per un totale di 33 destinazioni servite.

Intanto durante il Ponte di Ognissanti sono transitati 51mila passeggeri tra il 29 ottobre e il 2 novembre 2021.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.