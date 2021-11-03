Bar d’Italia 2022, ecco dove si beve il miglior caffè in Sardegna: è uscita la nuova guida ai “Bar d’Italia 2022” del Gambero Rosso, che da ben 22 anni indaga, analizza e premia il meglio indaga dei bar italiani, andando a documentare le offerte di qualità assoluta. Due i premi, i “Tre Chicchi” e le “Tre Tazzine“, che premiano rispettivamente la qualità nella tazzina e dell’offerta complessiva dei locali.

Il bar migliore della Sardegna:

Vi diciamo subito Il bar migliore della Sardegna, secondo gli esperti del Gambero Rosso, è il Caffè Svizzero di Cagliari che conquista le “tre tazzine”.

Dove si beve il miglior caffè della Sardegna?

Il caffè più buono della Sardegna si beve presso l’Offelleria Cafè Tramer in piazza Martiri a Cagliari, al Caffè dell’ Arte di via Caprera sempre nel capoluogo sardo e al bar Cambosu di Nuoro, che conquistano tutti i “Tre chicchi“.

Ma vediamo subito tutti i 26 bar premiati in Sardegna dalla guida ai “Bar d’Italia 2022” del Gambero Rosso.

Tutti i bar premiati dal Gambero Rosso in Sardegna:

Tre tazzine:

Caffè Svizzero a Cagliari

Tre chicchi:

Offelleria Cafè Tramer a Cagliari

a Caffè dell’ Arte a Cagliari

a Cambosu di Nuoro a Nuoro

Due tazzine:

Pasticceria Piemontese a Cagliari ,

, La Bon Bec a Cagliari ,

, Pirani la Brasserie a Cagliari ( NUOVA )

( ) Caffè Libarium a Cagliari ,

, Les Plus Bon a Cagliari ,

, Il forno delle meraviglie a Sestu ,

, Gran Bar Europa a Carbonia ,

, Babai a Oristano ,

, Caffè Sindia a Nuoro ,

, Cafè Latino ad Alghero ,

, Pasticceria Sechi 1906 a Sassari ,

, Tris Bar a Sassari ,

, La Bomboniera a La Maddalena ( Sassari ),

( ), Caffè Matteotti a Olbia ,

, Spinnaker Caffè a Porto Cervo ( Arzachena ),

( ), Caffè Florian di San Teodoro .

Due chicchi:

Antico Caffè a Cagliari ,

, Pasticceria Piemontese a Cagliari ,

, Caffè Gianduia a Cagliari ,

, Caffè Etnico a Cagliari ,

, La Bon Bec a Cagliari ,

, Pirani la Brasserie a Cagliari ,

, Caffè Genovese a Cagliari ,

, Caffetteria Trento a Cagliari ( NUOVO ),

( ), Il forno delle meraviglie a Sestu ,

, Su Nuraghe a Pula ,

, Gran Bar Europa di Carbonia ,

, Caffè Sindia a Nuoro ,

, La Bomboniera La Maddalena ,

, Caffè Matteotti di Olbia ,

, Spinnaker Caffè di Porto Cervo ,

, Caffè Florian di San Teodoro .

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.