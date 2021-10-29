Weekend 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021 in Sardegna: buongiorno a tutti, prepariamoci perché quello che sta per iniziare sarà un weekend da ricordare, si tratta infatti del lungo ponte di Ognissanti (il 1 novembre è giorno festivo e cade di lunedì), noto anche perché si celebrano tanti eventi di Halloween, sia nella sua forma anglosassone che in quella tradizionale sarda: is animas, su mortu mortu, li molti e molti e via dicendo.

Ma è anche il fine settimana di Autunno in Barbagia con “La Montagna Produce” a Desulo, della Sagra delle castagne ad Aritzo e della Festa delle castagne e del vino nuovo a Lanusei.

ATTENZIONE AL MALTEMPO: purtroppo già nella giornata di domenica sono attese piogge diffuse su tutta la Sardegna, anche di forte intensità. Per questa ragione alcuni eventi potrebbero subire dei rinvii, anche seda un primo controllo sembra che la gran parte degli eventi si stia svolgendo ugualmente. Ad ogni modo prima di mettevi in viaggio controllate sempre i link fonte. La prima manifestazione a essere stata rinviata di una settimana è Invitas, che si sarebbe dovuta tenere da sabato a domenica in piazza Amedeo Nazzari a Cagliari e che invece è stata spostata al 5, 6 e 7 novembre 2021.

Tutti gli eventi del weekend in Sardegna:

E allora vediamo subito tutti i dettagli e tutti gli eventi da non perdere nel weekend di Halloween in Sardegna, nelle 3 pagine dedicate rispettivamente al nord, al centro e al sud Sardegna. Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in Sardegna:

Oltre 50 Comuni della Sardegna – Feste di Halloween in Sardegna – dal 27 ottobre al 2 novembre 2021:

Bosa, Castiadas, Genoni, Iglesias, Oristano, Villaputzu – Monumenti Aperti 2021 – 23 e 24 ottobre 2021:

Cagliari e altri comuni del centrosud Sardegna – Cammino di San Saturnino 2021 – dal 27 ottobre al 1 novembre 2021: