Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le rotte dell’inverno 2021/22: da domenica 31 ottobre parte la così detta “Winter Season“, cioè la programmazione dei collegamenti aerei e dei voli per la stagione invernale, che parte quindi dall’autunno 2021, per arrivare, a fine marzo prossimo, all’inizio della primavera 2022.

Bene, in questo periodo di tempo l’aeroporto di Cagliari prevede un totale di 38 collegamenti di linea, 27 dei quali nazionali e 11 internazionali. Le compagnie a fare la parte del leone sono Ryanair e Volotea, più – in maniera molto minore – Edelweiss e Vueling.

Da notare come sparita Alitalia, non ci sia nessun volo targato ITA da e per Cagliari. Da notare anche che per tutta la bassa stagione non ci saranno quasi collegamenti tra Cagliari e il nord Europa. Niente Germania e niente Olanda per esempi, gli unici voli sono per Zurigo, Bruxelles e Londra. Pochini, i tanti emigrati che vorranno tornare a casa per le festività di Natale, ad esempio, saranno costretti a prende la macchina, oppure e a fare scalo in un altro aeroporto.

Collegamenti Volotea su Cagliari:

Volotea, fresca aggiudicataria per i prossimi 6 mesi dei voli in continuità territoriale verso Milano Linate e Roma Fiumicino, collegherà Cagliari anche ad altre 7 mete, tutte nazionali:

In continuità territoriale:

Milano Linate

Roma Fiumicino

Per tutto l’inverno:

Napoli,

Torino,

Venezia,

Verona.

Solo nel periodo delle festività di Natale:

Ancona,

Genova,

Palermo.

Collegamenti Ryanair su Cagliari:

Il maggior numero di voli continua però ad essere offerto dalla compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, che collegherà l’aeroporto di Cagliari a un totale di 16 rotte domestiche e 9 internazionali:

Rotte nazionali:

Bari ,

, Bergamo ,

, Bologna ,

, Brindisi ,

, Catania ,

, Cuneo ,

, Milano Malpensa ,

, Napoli ,

, Parma ,

, Pisa ,

, Roma Ciampino ,

, Torino ,

, Treviso ,

, Trieste ,

, Verona ,

, Palermo (NUOVO)

Rotte internazionali:

Bruxelles Charleroi (Belgio)

(Belgio) Cracovia (Polonia),

(Polonia), Londra Stansted (Regno Unito),

(Regno Unito), Siviglia (Spagna – NUOVO),

(Spagna – NUOVO), Valencia (Spagna – NUOVO) ,

(Spagna – NUOVO) , Porto (Portogallo – NUOVO),

(Portogallo – NUOVO), Budapest (Ungheria – NUOVO),

(Ungheria – NUOVO), Malta (Malta – NUOVO).

Collegamenti Edelweiss su Cagliari:

Zurigo (Svizzera)

Collegamenti Vueling su Cagliari:

Barcellona (Spagna)

Soddisfatto Renato Branca, amministratore delegato SOGAER

La netta ripresa del traffico sullo scalo di Cagliari, che ha raggiunto a fine settembre il 32,6% di passeggeri in più rispetto ai primi 9 mesi del 2020, con circa 2 milioni di transiti, grazie alla programmazione estiva con 85 destinazioni, su 18 Paesi e 20 nuove rotte, ha permesso, in un clima di rinnovata fiducia, di strutturare in modo decisamente ampio anche la rete di voli per il prossimo inverno. Anche i dati del mese di settembre hanno consolidato ulteriormente l’ottimo andamento della peak season estiva, con una crescita dei passeggeri internazionali del 63,8% e di quelli nazionali del 62,8% rispetto allo stesso mese del 2020 e con valori che si avvicinano a quelli registrati nel corso del 2019, anno record per lo scalo di Elmas.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni sulle frequenze dei singoli voli, sugli orari di partenza, sul costo dei biglietti, sulle tariffe dei bagagli, sulla possibilità di modificare la prenotazione e via dicendo, vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale delle compagnie aeree, l’unico davvero a fare fede.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.