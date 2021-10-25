Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le rotte dell’inverno 2021/22!
Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le rotte dell’inverno 2021/22: da domenica 31 ottobre parte la così detta “Winter Season“, cioè la programmazione dei collegamenti aerei e dei voli per la stagione invernale, che parte quindi dall’autunno 2021, per arrivare, a fine marzo prossimo, all’inizio della primavera 2022.
Bene, in questo periodo di tempo l’aeroporto di Cagliari prevede un totale di 38 collegamenti di linea, 27 dei quali nazionali e 11 internazionali. Le compagnie a fare la parte del leone sono Ryanair e Volotea, più – in maniera molto minore – Edelweiss e Vueling.
Da notare come sparita Alitalia, non ci sia nessun volo targato ITA da e per Cagliari. Da notare anche che per tutta la bassa stagione non ci saranno quasi collegamenti tra Cagliari e il nord Europa. Niente Germania e niente Olanda per esempi, gli unici voli sono per Zurigo, Bruxelles e Londra. Pochini, i tanti emigrati che vorranno tornare a casa per le festività di Natale, ad esempio, saranno costretti a prende la macchina, oppure e a fare scalo in un altro aeroporto.
Collegamenti Volotea su Cagliari:
Volotea, fresca aggiudicataria per i prossimi 6 mesi dei voli in continuità territoriale verso Milano Linate e Roma Fiumicino, collegherà Cagliari anche ad altre 7 mete, tutte nazionali:
In continuità territoriale:
- Milano Linate
- Roma Fiumicino
Per tutto l’inverno:
- Napoli,
- Torino,
- Venezia,
- Verona.
Solo nel periodo delle festività di Natale:
- Ancona,
- Genova,
- Palermo.
Collegamenti Ryanair su Cagliari:
Il maggior numero di voli continua però ad essere offerto dalla compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, che collegherà l’aeroporto di Cagliari a un totale di 16 rotte domestiche e 9 internazionali:
Rotte nazionali:
- Bari,
- Bergamo,
- Bologna,
- Brindisi,
- Catania,
- Cuneo,
- Milano Malpensa,
- Napoli,
- Parma,
- Pisa,
- Roma Ciampino,
- Torino,
- Treviso,
- Trieste,
- Verona,
- Palermo (NUOVO)
Rotte internazionali:
- Bruxelles Charleroi (Belgio)
- Cracovia (Polonia),
- Londra Stansted (Regno Unito),
- Siviglia (Spagna – NUOVO),
- Valencia (Spagna – NUOVO) ,
- Porto (Portogallo – NUOVO),
- Budapest (Ungheria – NUOVO),
- Malta (Malta – NUOVO).
Collegamenti Edelweiss su Cagliari:
- Zurigo (Svizzera)
Collegamenti Vueling su Cagliari:
- Barcellona (Spagna)
Soddisfatto Renato Branca, amministratore delegato SOGAER
La netta ripresa del traffico sullo scalo di Cagliari, che ha raggiunto a fine settembre il 32,6% di passeggeri in più rispetto ai primi 9 mesi del 2020, con circa 2 milioni di transiti, grazie alla programmazione estiva con 85 destinazioni, su 18 Paesi e 20 nuove rotte, ha permesso, in un clima di rinnovata fiducia, di strutturare in modo decisamente ampio anche la rete di voli per il prossimo inverno. Anche i dati del mese di settembre hanno consolidato ulteriormente l’ottimo andamento della peak season estiva, con una crescita dei passeggeri internazionali del 63,8% e di quelli nazionali del 62,8% rispetto allo stesso mese del 2020 e con valori che si avvicinano a quelli registrati nel corso del 2019, anno record per lo scalo di Elmas.
