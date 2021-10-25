Fiera di Lu Suiddatu 2022 a San Teodoro, ecco il programma completo dal 27 al 31 ottobre 2022: si svolgerà dal 27 al 31 ottobre 2022 , nel centro di San Teodoro, in Gallura, la fiera autunnale di “Lu Suiddatu“. Ma di cosa si tratta?

La manifestazione si rifà alle antiche tradizioni galluresi legate al giorno dei morti, tra giochi, musica e street food. Il centro del paese verrà popolato di mostri, che si muoveranno attorno al finto cimitero creato per l’occasione.

E’ lo spaventoso villaggio di Offolé, che poi altro non è che il nome del paese in epoca giudicale, con 4 gruppi in gara, ognuno che porta il nome di un mostro della tradizione: “Maria Linzolu“, “Mamma di lu Soli“, “Sulvula” e “Barrabottu“. Lo scopo? Quello di ingannare il folletto “Lu pindacchju“, custode di “lu suiddatu” (il tesoro), ed evitare così il rogo dei perdenti!

La manifestazione si rifà quindi al filone della riscoperta delle tradizioni sarde che, per molti aspetti sono assai simili a quelle dell Halloween dei paesi anglosassoni (hai già letto il nostro articolo “Halloween in Sardegna“?). Ma vediamo subito il programma completo di San Teodoro.

Programma Fiera di Lu Suiddatu a San Teodoro:

Giovedì, 27 ottobre 2022:

ore 17:30 – Presentazione edizione 2022

ore 18:00 – Inaugurazione fiera di lu Suiddatu

ore 18:30 – Presentazione delle squadre

ore 19:00 – Zucca chi t’inzucchia

Venerdì, 28 ottobre 2022:

ore 15:00 – Torneo di padel “Zucca Marina”

ore 18:00 – L’omu di Mezu

ore 18:30 – Serata tradizionale, a cura del Coro l’Aldia e Auser San Teodoro

Sabato, 29 ottobre 2022:

ore 09:00 – Corsa dei mostri e dei Mostriciattoli

ore 10:00 – Lu Chjlchju : gare di qualificazione e circuito adulti

: gare di qualificazione e circuito adulti ore 12:30 – Picnic al Parco Li Menduli

ore 15:00 – Lu Chjlchju : gare di qualificazione circuito bimbi

: gare di qualificazione circuito bimbi ore 16:00 – Lu Chjlchju : finali circuito bimbi & adulti

: finali circuito bimbi & adulti ore 21:00 – Serata “Back to the 50’s”

Domenica, 30 ottobre 2022:

ore 09:00 – Cilca , la caccia al tesoro

, la caccia al tesoro ore 15:00 – Cuccummiau

ore 21:00 – Serata Revival

Lunedì, 31 ottobre 2022:

ore 17:00 – Halloween Party

Hotel e B&B economici a San Teodoro:

Ecco le offerte per dormire a San Teodoro, malgrado la bassa stagione infatti, troverete tante strutture ricettive pronte ad accogliervi.

Come si arriva a San Teodoro?

Arrivare a San Teodoro sia da Olbia che da Nuoro è molto facile, basta percorrere la SS131 DCN e seguire le indicazioni e i cartelli stradali.

