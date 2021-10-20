Voli a 9 euro con Volotea, ecco le offerte da e per Cagliari e Olbia: in questi giorni la compagnia low cost Volotea è sulla bocca di tutti, dopo aver vinto il bando d’emergenza per la continuità aerea per la Sardegna per i prossimi mesi, con i biglietti già in vendita. Questo articolo invece fa riferimento all’offerta di voli a soli 9 euro sempre sul network di Volotea.

Vediamo allora le offerte da e per la Sardegna, sugli aeroporti di Cagliari e Olbia. I voli a 9 euro sono da intendersi a tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi. Ricordatevi che il numero di posti alla tariffa indicata è limitato e la tariffa stessa è soggetta a disponibilità ed valida solo per prenotazioni effettuate entro il 17 dicembre 2021 (incluso), per volare dal 15 dicembre 2021 ad 30 aprile 2022.

Importante: quando aprirete i link qui sotto, potreste non trovare subito i voli a 9 euro, se non li vedete nella prima schermata, quella dedicata a dicembre 2021, allora passate alla seconda, quella dedicata alle partenze nel mese di gennaio 2022, e così via. Se non li trovate neanche lì vuol dire che siete arrivati troppo tardi e i biglietti a quella tariffa, che sono in numero limitato, sono stati già comperati. Ci sono tanti voli che sono comunque disponibili a ottimi prezzi.

Voli in offerta a 9 euro su Cagliari con Volotea:

Palermo – Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Venezia – Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Verona – Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

Voli in offerta a 9 euro su Olbia con Volotea:

Ancona – Olbia , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Ancona, da 9,00 euro (sola andata)

Voli in offerta a 9 euro su Alghero con Volotea:

Non risultano voli in offerta su Alghero.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede e l’unico sul quale si può sfruttare la promozione in corso assieme all’app.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.