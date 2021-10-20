Festa di Sant’Efisio 2021 a Siniscola, ecco il programma del 23 e 24 ottobre 2021: tornano nel prossimo weekend – il 23 e 24 ottobre 2021 – i festeggiamenti in onore di Sant’Efisio a Siniscola, con un programma sia religioso che civile, nel quale spiccano le attività per i bambini, la musica con l’organetto diatonico, l’ esibizione di tenores, del gruppo di ballo sardo “Ballos e ammentos” e gli “Skaoss” in concerto con il loro ska & rock’n’roll.

Programma Festa Sant’Efisio, Siniscola:

Sabato, 23 ottobre 2021:

dalle ore 15,00 alle 18,00: Attività per bambini Laboratorio di ceramica con Elena Catgiu Giochi vari , con tiro alla fune, corsa con il cucchiaio e corsa con isacchi

dalle ore 18,00 – Musica con l’organetto diatonico di Alessio Piga

ore 19,00 – Esibizione dei Tenores Ususule, Luisu Ozanu e Sant’Efisio di Siniscola

ore 20,30 – Gruppo Ballos e Ammentos

ore 22,00 – Skaoss in concerto

Presente un chiosco bar dove si potranno comprare panini caldi con wurstel, fettina o purpuzza, patatine fritte, fatti fritti

Domenica, 24 ottobre 2021:

ore 11,00 – Santa Messa Leva ’74

a seguire – Momento conviviale

ore 15,00 – Processione

ore 16,00 – Santa Messa Leva ’75

a seguire – Momento conviviale

Estrazione lotteria

