Sa Festa ‘e sa Binnenna 2024 a Monserrato: scopri il programma completo del 27, 28 e 29 settembre 2024!

Sa Festa ‘e sa Binnenna 2024 a Monserrato, si svolgerà su tre giorni: torna quest’anno a Monserrato, comune di quasi 20mila abitanti nell’area metropolitana di Cagliari, la “sagra della vendemmia“, o meglio, utilizzando il nome ufficiale in sardo: “Sa Festa ‘e sa Binnenna“.

La festa della vendemmia di Monserrato si terrà stavolta su tre giorni, triplicando i giorni di festa rispetto alla scorsa edizione. Le date scelte sono quelle del 27, 28 e 29 settembre 2024.

Nel frattempo è arrivato anche il programma completo dell’evento, che partirà dal venerdì con un interessante convegno tematico, continuerà la serata di sabato con la degustazioni di vini e prodotti locali (il ticket con sacchetta porta calice, calice e tre degustazioni costa 10 euro) e avrà il suo culmine nella giornata di domenica con l’immancabile corteo dei gruppi folk a tema vendemmia e il successivo spettacolo con musica e balli sardi e non solo (da non perdere “Su smurtzu de su binnennadori“).

Ricordo che la manifestazione può vantare anche il riconoscimento di “Sagra di qualità” conferito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia alle migliori sagre italiane.

Programma Festa de sa Binnenna, Monserrato:

Venerdì, 27 settembre 2024:

dalle ore 18:30 – Teatro Casa della Cultura, in via Giulio Cesare 37 – Inaugurazione della manifestazione e conferenza sulla vendemmia e sulle tradizioni vitivinicole, sono previsti numerosi relatori e interventi

Sabato, 28 settembre 2024 – Aspettando Monserrato & Wine:

dalle ore 10:00 – Giardinetti, in via del Redentore – Esposizione di attrezzi antichi e carri da lavoro inerenti la vendemmia, giochi della tradizione, finimenti per i cavalli e tanto altro. Esposizione a cura dell’associazione “Le Fruste del Campidano”

dalle ore 18:30 – Giardinetti, in via del Redentore: Degustazione dei vini delle cantine Monserratine (ticket con sacchetta, calice e tre degustazioni a 10 euro): Cantine Pauli's di Monserrato Cantine Pili Cantine Locci Zuddas Degustazione di piatti tipici , a cura delle associazioni Pauly Aps e Sa Carradorixia Dj set di Stefano Lixia



Domenica, 29 settembre 2024 – Sa Fest’e Sa Binnenna 2024:

dalle ore 16:30 – Il Corteo della Vendemmia . Percorso: via dell’Argine, via San Gavino, via Sant’Angelo, via G. Cesare, via San Gottardo, via San Valeriano, via Deroma, via Del Redentore.

. Percorso: via dell’Argine, via San Gavino, via Sant’Angelo, via G. Cesare, via San Gottardo, via San Valeriano, via Deroma, via Del Redentore. al termine – Giardinetti, in via del Redentore – Su smurtzu de su binnennadori : Degustazione di piatti tipici , a cura delle associazioni Pauly Aps e Sa Carradorixia Dj set di Lady Manu DJ

:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, dubbi, orari o eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori della Pro loco di Monserrato.

Dove si trova e come arrivare a Monserrato:

Abbiamo puntato la mappa sui giardinetti, in via del Redentore a Monserrato.

